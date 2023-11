Šef Ceha ugostitelja: Bio je i slučaj trovanja u ožujku o kojem se šuti

U jutrošnjoj emisiji U mreži Prvog na HRT-u gostovao je, među ostalima, šef Ceha ugostitelja Franz Letica.

Govoreći o tome kako su ugostitelji samoinicijativno odlučili povući Coca-Colu i Romequelle, spomenuo je slučajeve trovanja u ožujku i svibnju. Dosad se znalo tek za slučaj Stanka Lakovića iz Pule koji je u svibnju sjeo na ručak u jedan riječki restoran. Laković se otrovao mineralnom vodom iz bočice koja mu je poslužena prije ručka.

"Mi smo se čuli direktno s kolegama kod kojih se to desilo. Osobno sam se čuo s kolegom kod kojeg se to desilo. Bilo je slučajeva u 3. i 5. mjesecu ove godine o kojima se šuti. Jednostavno, kad imate zaraženo piće, to je katastrofa velikih razmjera. Sama ta kompanija će to osjetiti jako puno, jedino ako imaju dobar menadžment da to riješe na drugačiji način...

Mi jednostavno nismo mogli čekati, bila jedna poruka, dvije... Čuvši se s tim kolegom, shvatili smo da je situacija opasna, nitko ne reagira. Nije nam bilo jasno što se dešava. Sami smo se organizirali i napravili tako kako smo napravili. Dali smo alternativu našim gostima da imaju drugo piće na raspolaganju i imamo dobru običnu vodu iz pipe koja se također može piti i vrhunska je", rekao je Letica.