Sedam osoba u žurnom postupku odvedeno na sud

U protekla tri dana policijski službenici su u žurnom postupku na sud odveli sedam vozača. Trojici je određeno zadržavanje u trajanju od 10 do 15 dana, a uskoro će im biti i izrečene kazne zbog počinjenih teških prometnih prekršaja.

U svim slučajevima radilo se o ponavljačima prometnih prekršaja koji su unatoč ranije izrečenim kaznama, ukinutim vozačkim dozvolama, izrečenim zaštitnim mjerama zabrane i izrečenim kaznama, opet sjeli za upravljač vozila i svojim ponašanjem su mogli uzrokovati katastrofalne posljedice, ali su ih policijski službenici u tome spriječili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split: Određeno zadržavanje ponavljaču koji je dva puta prošao kroz crveno vozeći bez vozačke dozvole

Policijski službenici su u subotu, 13. rujna 2025.godine oko 00:45 sati na području Splita postupali prema 54-godišnjem vozaču osobnog vozila kojemu je zbog do sada prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta vozačka dozvola i ponovno može polagati vozački ispit tek 2027.godine.

Tijekom vožnje kretao se Poljičkom ulicom u smjeru istoka i na križanju s Velebitskom povećao je brzinu vozila i nastavio vožnju iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo na semaforu. Nastavio je vožnju i prošao opet kroz raskrižje s Trondheimskom ulicom iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo.

Kada su ga policijski službenici zaustavili odbio je obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Uhićen je i odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer je ponavljač najtežih prometnih prekršaja (odbijanje testiranja na prisutnost droge i vožnja bez vozačke dozvole), da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana u kojem će vremenu biti i donesena odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Solin: Ponavljaču određeno zadržavanje jer je vozio bez vozačke dozvole koja mu je ukinuta, izmjereno 2,02 promila

U petak, 12. rujna 2025.godine policijski službenici Policijske postaje Solin zaustavili su 55-godišnjeg vozača motocikla koji je do sada evidentiran za počinjenje prometnih prekršaja. naime zbog do sada počinjenih prekršaja i prikupljenih 13 negativnih bodova, ukinuta mu je i oduzeta vozačka dozvola.

Alkotestiran je i utvrđeno je da motociklom upravlja pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 2,02 promila i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Motocikl nije bio osiguran i isteklo mu je važenje prometne dozvole. Policijski službenici su privremeno oduzeli motocikl.

Uhićen je i zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da 55-godišnjaku odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 90 dana, zaštitna mjera i trajno oduzme motocikl.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je 55-godišnjak predan u zatvor, a tijekom trajanja zadržavanja provest će se sudski postupak i donijeti odluka o odgovornosti.

Rašćane Donje: Ponavljač vozio bez vozačkog ispita, unatoč izrečenoj zabrani vožnje, oduzeto vozilo

U petak, 12. rujna u mjestu Rašćane Donje oko 22 sata policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 53-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Utvrđeno je 53-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i iako su mu u ovom trenutku aktivne tri zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom izrečene na temelju pravomoćnih sudskih presuda. Obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena je sumnja u prisutnost droga u organizmu nakon čega 53-godišnjak odbija obaviti daljnji liječnički pregled. Također, utvrđeno je da za vozilo nije napravljen tehnički pregled. Policijski službenici su privremeno oduzeli vozilo.

Uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada počinio najteže prometne prekršaje i niti jedna izrečena kazna nije utjecala na promjenu njegovog ponašanja i nastavlja ugrožavati ostale sudionike u prometu.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.