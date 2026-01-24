Sedam mrtvih, 82 nestalih nakon što je klizište zatrpalo kuće u Indoneziji

Spasilačke službe u Indoneziji nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog klizišta koje je pogodilo regiju Zapadni Bandung u pokrajini Zapadna Java, pri čemu je potvrđeno najmanje sedam smrtnih slučajeva, dok se deseci osoba još vode kao nestali, objavili su lokalni dužnosnici.

„Broj nestalih je i dalje velik, stoga ćemo danas dodatno pojačati operacije potrage i spašavanja“, izjavio je u subotu Abdul Muhari, glasnogovornik Nacionalne agencije za ublažavanje posljedica katastrofa.

Prema pisanju dnevnog lista Kompas, klizište je u ranim jutarnjim satima, oko 2 sata po lokalnom vremenu, pogodilo selo Pasirlangu. Snažna masa vode, blata i rastresitog tla s obronaka planine Burangrang sručila se na naselje i zatrpala približno 30 kuća dok su njihovi stanovnici spavali.

Načelnik lokalne policije AY Yogaswara naveo je kako je klizište bilo praćeno bujičnim poplavama, a mještani su, u trenutku nesreće, čuli snažnu tutnjavu koja je prethodila naletu blata i vode.

U akcijama spašavanja sudjeluju indonezijske oružane snage, regionalne službe za upravljanje katastrofama, brojni volonteri i pripadnici lokalne zajednice. Zbog straha od novih odrona, vlasti su naredile preventivnu evakuaciju stanovnika iz područja poznatih po učestaloj pojavi klizišta. Procjenjuje se da zahvaćeno područje obuhvaća oko 30 hektara.

Indonezijska meteorološka agencija uputila je upozorenje na ekstremne vremenske prilike, uključujući obilne oborine u Zapadnoj Javi koje bi mogle potrajati više dana. Istodobno, novinska agencija Antara izvijestila je o velikim poplavama u regenstvu Karawang, gdje su se rijeke Citarum i Cibeet izlile iz korita, pogodivši većinu podokruga.

Zbog poplava je stotine ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove i u istočnoj Jakarti, dok obilne kiše i dalje pogađaju velik dio indonezijskog arhipelaga.

Ova tragedija dolazi samo mjesec dana nakon niza smrtonosnih klizišta i poplava u pokrajinama Sjeverna Sumatra, Zapadna Sumatra i Aceh, u kojima je život izgubilo više od 1.170 ljudi. Vlada je u međuvremenu pokrenula sudske postupke protiv šest tvrtki zbog sumnje na degradaciju okoliša koja je mogla pridonijeti razmjerima katastrofa.

Indonezija se, upozoravaju stručnjaci, suočava sa sve većim rizikom od prirodnih nepogoda zbog krčenja šuma, klimatskih promjena i porasta razine mora, što dodatno ugrožava gusto naseljena područja zemlje.