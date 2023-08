SDŽ POTPISALA SPORAZUM S NJEMAČKIM VATROGASCIMA Župan Boban: "Zasigurno ćemo imati što od vas naučiti"

Danas (ćetvrtak, 10. kolovoza) u zgradi Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban je upriličio prijem za vodstvo Vatrogasne zajednice pokrajine Baden Wurtemberg. Tom prigodom je potpisan Sporazum o suradnji Vatrogasne zajednice pokrajine Baden-Württemberg i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Sporazum s njemačkim vatrogascima je potpisan radi učinkovitije i ekonomičnije provedbe različitih vatrogasnih djelatnosti i njegovanja prijateljskih odnosa. Potpisivanju Sporazuma nazočili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, potpredsjednik Hrvatskog Sabora Ante Sanader, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban te visoko izaslanstvo Vatrogasne zajednice Baden-Württemberg: dr. Frank Knödler, predsjednik Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga, Frieder Lieb, načelnik Vatrogasne škole Baden-Württemberg, Gerhard Lai, počasni dopredsjednik Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga i Michael Wegel, dopredsjednik Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga.

Župan Boban, kao domaćin potpisivanja ovoga protokola o suradnji dviju vatrogasnih zajednica u uvodnim riječima dobrodošlice nije krio oduševljenje zbog ovoga svečanog čina koji je rezultat dugogodišnje izvrsne suradnje pojedinaca kao i vodstva obiju vatrogasnih zajednica Zahvaljujući vodstvu Vatrogasne zajednice Baden Wurtenberg za ovaj uzvratni posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji, župan je uz prigodno darivanje još jednom srdačnim riječima zahvalio gostima koje je nazvao “braćom vatrogascima”.

– Vi predstavljate jednu od najvažnijih institucija Vlade Pokrajine Wurttenberg i jedna ste od najbolje organiziranih vatrogasnih zajednica u cijeloj Njemačkoj. Zasigurno ćemo imati što od vas naučiti. Nastavljamo naše višegodišnje prijateljstvo kroz buduću konkretnu suradnju vaših vatrogasnih škola i našega, tek izgrađenog nastavnog Središta za vatrogastvo u Vučevici. Koristim ovu prigodu zahvaliti i pohvaliti profesionalce u svom poslu koje ste imali prigodu ranije upoznati, od gospode Kovačevića, Zeca, Mikasa i njihovih suradnika koji su naš čvrsti oslonac u svim kriznim situacijama, od požara do poplava, potresa I sličnih ekstremnih situacija. Svi mi imamo sreću što je predsjednik Predsjedništva Vatrogasne zajednice Hrvatske Ante Sanader istovremeno potpredsjednik Hrvatskog Sabora što se pokazalo navlastito korisnim kod donošenja novog Zakona o vatrogastvu i svekolikoj organizaciji profesionalnog i dragovoljnog vatrogastva u Hrvatskoj – nije štedio pohvale župan Boban na kraju posebno izdvajajući ulogu pročelnika županijskog U.O. za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, Damira Gabrića kojemu je iskustvo zapovijedanja za vrijeme Domovinskog rata pomoglo u organizaciji vatrogastva i svih drugih sastavnica naše Civilne zaštite.

Vatrogasna škola pokrajine BW najbolja je u Njemačkoj I Europi

Predsjednik Predsjedništva Vatrogasne zajednice Hrvatske i potpredsjednik Hrvatskog Sabora, Ante Sanader je zahvalio županu za prijem te gostima za dolazak i višednevni boravak na širem području Županije i diljem Hrvatske, jer će uz Split I Vučevicu, posjetiti Hvar, Supetar, Dugi Rat, Muć, Koprivnicu itd. – Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije su odlučili biti najbolji, a najbolji možete biti samo učeći od najboljih – kazao je Sanader te podsjetio na zajedničku povijest vatrogasnih zajednica SDŽ i Baden Wurttenberga gdje je prvo vatrogasno društvo utemeljeno 1846. godine u Torlachu. U Hrvatskoj je prvo društvo osnovano 1864. godine. Podsjećajući na činjenicu da je Gerhard Lai, počasni konzul HVZ-a u Baden Wurttenbergu, zaslužan za donacije više od stotinu vatrogasnih vozila. Radi ilustracije prijateljstva Sanader je podsjetio kako je VZ Baden Wurtenberga, nakon potresa u Sisku, Petrinji i okolici koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine, već 1. siječnja 2021. poslao ljude i konkretnu pomoć, bez da ih je itko pozvao za pomoć. Tako rade braća – naglasio je Sanader te zahvalio svakom članu izaslanstva pojedinačno.

Naglasio je kako je Vatrogasna škola pokrajine BW najbolja u Njemačkoj I Europi, ali da će i naši vatrogasci imati što pokazati svojim kolegama iz Njemačke, posebno kada je riječ o šumskim požarima. Zato govorimo o strateškom partnerstvu od kojega će korist imati vatrogasci iz cijele regije i šire. Na koncu je Sanader zahvalio županu Bobanu kojega je upoznao na požarištu još 90. godine, tada kao predjednika jedne solinske MZ, kasnije solinskog gradonačelnika, kao i njegovom najboljem operativcu Damiru Gabriću te županijskoj razvojnoj agenciji RERA koja je zaslužna za kvalitetnu pripremu dokumentacije potrebne za dobivanje sredstava iz EU fondova za projekt u Vučevici koji je dio šireg projekta Fire spill i Programa Interreg koji se provodi u suradnji s partnerima iz Italije.

Zajedništvo područne i lokalne samouprave u koordinaciji sa središnjim tijelima Vlade RH daje sigurnost našim građanima u svim kriznim situacijama

Glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske Slavko Tucaković je zbog svega toga također istaknuo važnost činjenice da je Sanader kao predsjednik Predsjedništva VZ Hrvatske istovremeno i potpredsjednik Hrvatskog Sabora, što je na ponos i korist svim vatrogascima u Hrvatskoj. On je naglasio zajedništvo područne i lokalne samouprave u koordinaciji sa središnjim tijelima Vlade RH, koje daje sigurnost našim građanima u svim kriznim situacijama, što se najbolje moglo vidjeti kod nedavnog požara na otoku Čiovo – istaknuo je, između ostaloga, vatrogasni zapovjednik Tucaković, dodajući da je današnje potpisivanje protokola o suradnji s najboljima u Europi važno za naše ukupno vatrogastvo.

- Zato još jednom zahvaljujem županu Bobanu, njegovom timu na čelu s Damirom Gabrićem, Tihi Zecu, županijskoj razvojnoj agenciji RERA koji su vrijedno radili na izgradnji Nastvanog centra u Vučevici koji će preporoditi cijeli taj dio dalmatinske Zagore.

Frank Knodler, predsjednik Vatrogasne zajednice Baden Wurtenberga je u pozdravnom obraćanju istaknuo sličnosti naših dviju vatrogasnih zajednica, od povijesnih do ustrojbenih te dugogodišnje prijateljstvo intezivirano kroz vrijeme domovinskog obrambenog rata u Hrvatskoj, potvrđeno za nedavnih potresa u Sisku i okolici, sve do današnjih dana: - Dugogodišnja suradnja naših dviju vatrogasnih zajednica je okrunjena potpisivanjem ovoga Sporazuma. Možemo puno učiti od naših kolega u Hrvatskoj i posebno Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jučer smo također posjetili Zračnu luku u Zadru, a posjetit ćemo i druge vatrogasne zajednice po otocima I na sjeveru Hrvatske. Posebno me raduje buduća suradnja naših vatrogasnih škola i budućeg centra vatrogasne izvrsnosti u Vučevici – kazao je Knodler te zahvalio još jednom županu i svima drugima na ovako srdačnoj dobrodošlici.

Tijekom boravka u Hrvatskoj izaslanstvo će se upoznati s radom i ustrojem hrvatskog vatrogastva obilaskom vatrogasnih zajednica i vatrogasnih postrojbi u Gradu Zagrebu, Velikoj Gorici, Koprivnici, Zadru, Splitu i Hvaru.

Uz župana Bobana i potpredsjednika Hrvatskog Sabora Sanadera, potpisivanju Sporazuma su nazočili pročelnici Damir Gabrić i Davor Pavić.