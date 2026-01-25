Savezni agenti ubili medicinskog tehničara: "Živio je kako bi pomagao drugima"

Alex Pretti, 37-godišnjak kojeg su u subotu u SAD-u ubili savezni imigracijski agenti, radio je kao medicinski tehničar skrbeći se o bolesnim američkim veteranima, navode njegova obitelj, prijatelji i kolege – što, kako kažu, odražava njegovu duboku želju da pomaže drugima.

Pretti je oko pet godina radio kao medicinski tehničar na Odjelu intenzivne skrbi u Minneapolis VA Medical Center, potvrdio je jedan njegov kolega koji je želio ostati anoniman.

„Alex je bio dobrodušna osoba koja je duboko brinula o svojoj obitelji i prijateljima, ali i o američkim veteranima o kojima se skrbio kao medicinski tehničar na intenzivnoj skrbi u bolnici VA u Minneapolisu. Alex je želio napraviti razliku u ovom svijetu“, poručili su njegovi roditelji, Michael i Susan Pretti, u priopćenju. „Nažalost, neće biti s nama da vidi koliki je trag ostavio.“

Dr. Dimitri Drekonja, voditelj Odjela za infektivne bolesti u bolnici VA u Minneapolisu, napisao je na društvenoj mreži Bluesky da je Pretti bio „dobra, ljubazna osoba koja je živjela kako bi pomagala drugima“. Naveo je da je Pretti radio s teško oboljelim veteranima, dok je njegov kolega dodao kako je istraživao načine prevencije smrtnosti od raka debelog crijeva među veteranima, piše CNN.

Pretti je smrtno stradao nakon što su se imigracijski agenti s njim hrvali na tlu u Minneapolisu. Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je da su policajci na mjestu događaja oduzeli pištolj koji je Pretti imao kod sebe te da su pucali u samoobrani. CNN-ova analiza videosnimke pokazuje da je savezni agent uklonio pištolj neposredno prije pucnjave. „Policajci su pokušali razoružati osumnjičenog, ali je naoružani osumnjičenik pružao nasilni otpor“, stoji u priopćenju agencije.

Policija Minneapolisa navela je da je Pretti bio zakoniti vlasnik oružja s važećom dozvolom, a sudski zapisi pokazuju da nije imao kaznenih prijava u saveznoj državi, već samo prometne i parkirne prekršaje.

Njegovi roditelji osporili su tvrdnje DHS-a da je njihov sin predstavljao prijetnju agentima u trenutku kada je ubijen. Tvrde da je pokušavao zaštititi jednu ženu koja se nalazila u blizini agenata.

„Gnjusne laži koje je administracija iznijela o našem sinu su sramotne i odvratne“, poručili su roditelji, dodavši da je „bio dobar čovjek“.

Pretti se počeo uključivati u prosvjede protiv imigracijskih mjera u Minneapolisu nakon što je agent ICE-a ranije ovog mjeseca smrtno ustrijelio Renee Good, potvrdili su članovi obitelji za Associated Press.

„Duboko je brinuo o ljudima i bio je jako uznemiren onim što se događa u Minneapolisu i diljem Sjedinjenih Država s ICE-om, kao i milijuni drugih ljudi“, rekao je njegov otac Michael Pretti.

Pretti je maturirao u Green Bayu u saveznoj državi Wisconsin 2006. godine, navodi CNN-ova podružnica Spectrum News. Školovanje za medicinskog tehničara financirao je radeći u bolnici VA, a nakon diplome pridružio se stalnom osoblju, rekao je njegov kolega, piše CNN.

Njegova susjeda Jeannie Wiener rekla je da ju je šokirala vijest o Prettijevoj smrti. Ispričala je da je često kratko razgovarala s njim dok je šetao psa te procijenila da je u tom susjedstvu živio oko pet godina.

Wiener, koja je članica Odbora za kriminal i sigurnost Udruge susjedstva Lyndale, rekla je da Prettija nije doživljavala kao prijetnju bilo kome, opisujući ga kao „vrlo ugodnu i srdačnu osobu“.

Prettijev otac rekao je za Associated Press da su s njim ranije razgovarali o tome da bude oprezan tijekom prosvjeda protiv ICE-a.

„Otprilike prije dva tjedna razgovarali smo s njim o tome – da slobodno prosvjeduje, ali da se ne upušta u sukobe i da ne radi gluposti“, rekao je Michael Pretti. „Rekao je da to zna. Bio je toga svjestan.“