Sastali se Šuta i ministrica Vučković

U splitskoj Gradskoj upravi održan je radni sastanak predstavnika Grada Splita i ministrice Marije Vučković o gospodarenju otpadom u gradu Splitu. Na sastanku su razmatrani ključni izazovi i prioriteti vezani za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom; sanacija odlagališta otpada Karepovac i iznalaženje rješenja u vezi skorog zatvaranja Karepovca, s obzirom na očekivano skoro popunjavanje njegovih kapaciteta, izgradnja sortirnice i bioplinskog postrojenja kao i dodatnih reciklažnih dvorišta.

Razgovaralo se i o dinamici postavljanja polupodzemnih kontejnera i ugradnji ključeva i bravica, te o mogućnostima sufinanciranja nabave dodatne komunalne opreme nužne za bolju operativnost Čistoće Split d.o.o.

Ministrica Vučković ocijenila je sastanak vrlo konstruktivnim, te istaknula važnost podizanja stope odvojenog prikupljanja otpada te provedbe edukativnih kampanja. Navela je da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije stoji na raspolaganju Gradu Splitu kao i drugim jedinicama lokalne samouprave te pruža podršku kroz različite oblike suradnje i subvencioniranja, s ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Grad Split nastavlja sustavno raditi na unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, s naglaskom na održivost, zaštitu okoliša i kvalitetu života građana.