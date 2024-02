S TRŽIŠTA SE POVLAČI I POZNATI MIRIS Može izazvati neplodnost?!

S tržišta se povlači ženski miris zbog rizika za zdravlje potrošača, izvijestio je Državni inspektorat RH.

Povlači se toaletna voda Arian pour femme, Lotus Valley perfumes, toaletna voda punjena u tamnoljubičastu staklenu bočicu četvrtastog oblika s plastičnim čepom zlatno obrubljene boje na kojoj je crnim slovima ispisano Lotosova dolina, prenosi portal Danica.hr.

Proizvođač je tvrtka Avid international iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

“Proizvod predstavlja kemijski rizik zbog sadržaja butylphenyl methylpropional. Treba prestati upotrebljavati toaletnu vodu”, navode u Državnom inspektoratu.

Što je to butylphenyl methylpropional? Uobičajeni sastojak parfema ili mirisa koji ima lijep cvjetni miris i također se zove Lilial. No, on je i poznati mirisni alergen koji je od ožujka 2022. zabranjen u EU.

Studije provedene na životinjama, naime, pokazale su moguću vezu tog sastojka s neplodnošću kod štakora. Nakon tih studija, EU je odlučila zabraniti promet svih proizvoda s tim sastojkom.