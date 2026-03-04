S pravoslavnog groblja u Hrvatskoj uklonjeno gotovo 80 križeva: "Sve mržnje i politike molim da se izbace"

Na mjesnim pravoslavnim grobljima u Vrbovskom odlukom komunalnog redara uklonjeno je gotovo 80 metalnih križeva.

"Ovo je groblje ljudi, ovdje ljudi ne žive suživot, ovdje ljudi žive, a sve mržnje i politike molim da se izbace iz ovoga mjesta i s groblja", u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Markom Balenom rekao je Niko Mrvoš.

Komunalni redar Dušan Stipanović tvrdi da su narušavali izgled groblja.

"Bili su i opasnost za prolaznike, posjetitelje groblja, a pravili su velike probleme kod uređenja groblja", objasnio je.

"Ovdje je nestala povijest mjesta"

Za tu odluku nije znao ni Milan Mamula, zamjenik gradonačelnika iz reda srpske manjine. O incidentu su ga izvijestili sami mještani.

"Nije napravljena obavijest ni na stranicama grada ni komunalnog poduzeća ni na jednoj oglasnoj ploči. Nažalost, mještanima ovog mjesta nije dana ni mogućnost da uzmu brigu o tim krstovima na sebe, da se nađe jedno kompromisno riješenje", napomenuo je.

Osjećaji mještana su povrijeđeni jer kažu da se ne radi samo o križu, već i kulturnoj baštini.

"Ovdje je nestala povijest mjesta. Nitko o ničemu nije bio obaviješten, nitko ništa ovdje nije pitao", istaknuo je Mrvoš.

