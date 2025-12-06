S pijetetom i ponosom: Dubrovnik obilježava 34. godišnjicu obrane od agresije

Na današnji dan prije 34 godine počeo je opći napad na područje bivše Općine Dubrovnik.

6. prosinca obilježava se kao Dan dubrovačkih branitelja, ujedno i blagdan svetog Nikole. S tugom u srcima, ali i neizmjernim ponosom prisjećamo se 6. prosinca 1991. godine i jednog od najžešćih napada na Grad u njegovoj povijesti.

Dan je to kada smo uz žrtve ostvarili veliku pobjedu nad nadmoćnijim neprijateljem. Dubrovnik je obranio svoju slobodu. Trideset i četiri godine kasnije s pijetetom se prisjećamo svih onih koji su svoje živote dali za našu slobodu, svih koji su hrabro i sa srcem obranili naš Grad.

Taj blagdan sv. Nikole, dan koji danas obilježavamo kao Dan dubrovačkih branitelja, bio je obilježen granatama, detonacijama, dimom i paleži, tugom i nevjericom onih koji su ostali unutar i izvan zidina. Napad je trajao cijeli taj ‘crni petak’, a sve je počelo u rano jutro, usprkos uvjerenju kako je postignuto primirje. Dogodilo se upravo suprotno – srbocrnogorski agresor žestoko je krenuo u razaranje Grada, uz pokušaj osvajanja tvrđave Imperijal na Srđu, koju su obranili hrabri branitelji. Iako brojčano daleko slabiji, branitelji Imperijala, danas dubrovačkog simbola slobode, uspjeli su odbiti sve napade nadmoćnijeg neprijatelja, piše DuList.

Podsjetimo, opći napad započeo je u ranim jutarnjim satima. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a želeći uspostaviti potpunu informativnu blokadu agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relej na Srđu, što je uzrokovalo prekid telefonskih i oštećenje radijskih veza.

‘I dok su se pred neusporedivo nadmoćnijim neprijateljem malobrojni branitelji postupno izvlačili, radi izvođenja obrane na užem prostoru, bezobzirno su razarani civilni objekti, a u požarima izazvanima djelovanjem agresora gorjele su tisuće hektara šume. S topovnjače jugo–mornarice 3. listopada zapaljen je nadaleko poznati ‘Arboretum’ u Trstenom. O težini napada svjedoči činjenica da je samo u prvom tjednu listopada bilo 100 ranjenih i 27 poginulih dubrovačkih branitelja i građana.

Neprijatelj je već u prvim okršajima doživio neočekivane poraze i gubitke od preko 150 poginulih i više stotina ranjenih, posebno na Čepikućama, Osojniku, Brgatu i u Prapratnu, gdje su bili raspoređeni pripadnici 1/116. ‘A’ bojne ZNG i Policijske uprave Dubrovnik. Mobilizacijom i prijemom dragovoljaca u sastav 116. brigade ZNG–a ustrojavaju se i popunjavaju prateće postrojbe. Početkom oružanih sukoba na dubrovačkom području, s pripadnicima Odreda Narodne zaštite i dragovoljcima, bilo je ukupno od 700 do 750 branitelja.’