S kojim objašnjenjem Srbija ne preporuča putovanje u Hrvatsku?

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je jučer "semafor" sa savjetima za putovanja, kojim su države svijeta podijeljene u četiri kategorije - od zelene do crvene - prema procjeni sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstane su države u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje. Među ukupno 23 takve zemlje nalazi se 14 država Bliskog istoka: Bahrein, Izrael, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Na popisu su i Ukrajina, Afganistan, Libija, Gvineja Bissau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje vrijedi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje nužde", a jedina europska država na tom popisu je Hrvatska, prenosi Index.

U žutoj kategoriji, za koju vrijedi savjet "putovanje uz dodatne mjere opreza", nalazi se 61 država, među kojima je iz Europe samo Albanija. Sve ostale zemlje svrstane su u zelenu kategoriju, što znači "slobodno putovanje uz uobičajeni oprez".

To što je Hrvatska na narančastoj listi te što vlasti Srbije ne preporučuju putovanje osim "u slučaju krajnje nužde", izazvalo je dosta iznenađenja i u Hrvatskoj i u Srbiji, a ispod radara prošlo je "objašnjenje" koje je srpsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo uz upozorenje za putovanja u Hrvatsku.

"Obrazloženje" zašto se Srbima ne preporučuje putovati u Hrvatsku

"Obrazloženje" zašto se putovanje u Hrvatsku ne preporučuje, osim o u slučaju "krajnje nužde", prenosimo u cijelosti:

"Povodom najnovijih događanja u R. Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u nadolazećem razdoblju, bez prijeke potrebe, ne putuju u Republiku Hrvatsku.

Ako je putovanje neophodno, građani se pozivaju da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta na kojima se mogu očekivati provokacije, pokažu oprez u komunikaciji te vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti.

Poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Republiku Hrvatsku, te se pozivaju sportski savezi i kulturna društva da se o svakom putovanju obvezno posavjetuju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i preventivnih mjera", stoji u objavi Ministarstva vanjskih poslova Srbije.

Ova uputa građanima Srbije da ne putuju u Hrvatsku izazvala je dosta negativnih, pa i podrugljivih reakcija Srba na X-u.

"Više destina tisuća Srbalja se sprema da zbog krajnje nužde ide u Hrvatsku da radi na moru. Još više iz krajnje nužde ma isto mjesto ide ljetovati. Baš nas je pritisla krajnja nužda...", jedan je od komentara.

Još jedan komentar glasi: "Opet nas blamiraju ćaci iz SNS. Na sajtu Ministarstva vanjskih poslova stoji preporuka da se u Hrvatsku putuje u slučaju krajnje nužde! Prošle godine u Hrvatskoj boravio rekordan broj turista iz Srbije, a trenutno oko 30.000 Srba radi u Hrvastkoj!"