"S Devićem po svijetu": Dalmatinci osvojili Chicago, slijede Pittsburgh i Cleveland

Kulturno-umjetničko društvo "Filip Dević" nastavlja svoju veliku američku turneju. Nakon što su već obišli značajan dio Sjedinjenih Američkih Država, članovi društva javili su se iz Chicaga, grada koji ih je, kako kažu, potpuno osvojio.

"Dvije trećine turneje su za nama i očekuje nas treća trećina, a to je vikend u Pittsburghu i Clevelandu, te još jedan dan u Chicagu prije povratka kući", poručili su iz KUDŽ-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Chicago – grad koji osvaja

"Nakon osam dana možemo reći da smo Chicago zavolili, što i nije bilo teško. Grad koji te osvaja ljepotom i danju i noću, grad pun života, pun šušura na ulicama, grad koji te svakim trenutkom oduševljava sve više, grad u kojem bi mi Dalmatinci mogli živjeti. Sada nam je jasno zašto je Toni Kukoč ostao živjeti ovdje. Neki kažu da je Chicago najljepši grad u USA i vjerojatno su u pravu", napisali su Devićevci.

U utorak 30. rujna nastupili su u Hrvatskom kulturnom centru, a koncertu je prisustvovala i generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu, Sanja Laković. "Zahvalila se Devićevcima na promicanju hrvatske kulture i tradicije, kao i na promicanju Hrvatske kao poželjne kulturne destinacije." Nakon koncerta druženje se, uz pjesmu, nastavilo do dugo u noć.

Sljedeći dan, 1. listopada, uslijedila je posebna gesta. "Bili smo gosti u restoranu čiji je vlasnik jedan Hrvat koji je želio ostati anoniman. Kada je čuo da smo u Chicagu, imao je želju da nas 40 budemo njegovi gosti."

Isti dan održana je i folklorna radionica. "Naši plesači i glazbenici održali su folklornu radionicu u dvorani u sklopu crkve Sv. Jeronima na zajedničkoj probi s KUD-om Hrvata u Chicagu na kojoj su 30-ak djevojaka i mladića koji ovdje žive učili 'Stare splitske plesove' i 'Linđo'."

Koncerti, šetnje i shopping

Osim koncerata, članovi KUDŽ-a stigli su i razgledati grad. "Naravno da je ovih dana uz razgledavanje grada, posjete znamenitostima, neboderima, muzejima, restoranima... bilo i dosta šopinga."

Pred njima su novi izazovi: "U petak ujutro idemo na 462 milje dugi put u Pittsburgh u Pennsylvaniji, a nakon toga u Cleveland u državi Ohio. Sljedeće naše javljanje je nakon vikenda koji će, nadamo se, biti uspješan kao i prethodni dani."