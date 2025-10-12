Rukometni spektakl u Ligi A: Gorica odnijela bodove iz Vinkovaca, Trogir 'pregazio' Umag!

Dvije pobjede ostvarili su domaćini u 6. kolu Paket24 Premijer lige – Lige A. Zagreb i Trogir bili su izuzetno uvjerljivi protiv Varaždina 1930 i Umaga. Gorica je odnijela oba boda iz Vinkovaca, a Rudar je “iskopao“ jedan u Čakovcu.

U jednom od najzanimljivijih susreta 6. kola Lige, Gorica je još jednom potvrdila da ima odličnu, čvrstu, karakternu momčad i da je spremna za velike stvari i ove sezone. U otvaranju utakmice u Vinkovcima za manje od pet minuta poveli su (1:3). Onda se budi domaćin i uskoro preuzima kontrolu nad rezultatom. Osam minuta prije predaha već je na lijepih plus četiri (13:9). I kada se činilo da će mirno otići na poluvrijeme, gotovo da prestaje igrati. Gorica radi seriju od 1:6, i vodi nakon 30. minuta igre (14:15). Nova uzbuđenja donosi nam nastavak. Gosti su u prednosti od jednog do tri pogotka u trećoj četvrtini. Onda slijedi najveći niz domaćina od četiri pogotka za redom i prednost seli na njihovu stranu (24:23). Ne ostaje tu dugo jer Goričani su spremni i bacaju novu “rukavicu izazova“ i osam minuta prijek kraja sada oni vode (25:26). Vinkovčani dvaput uspijevaju izjednačiti, ali ne i povesti. Uz sve, zadnjih šest minuta su bez pogotka, a Gorica postiže dva i na kraju slavi (27:29). Marko Vignjević s devet pogodaka bio je najbolji u domaćim redovima. Kod gostiju 10 obrana Marina Sorić i sedam pogodaka Hrvoja Cekovića.

Zagreb je bez većih poteškoća svladao Varaždin 1930 koji je prvi put vodio novi trener Marko Gotal. Nakon dva početna vodstva gostiju, Zagrebaši brzo postavljaju stvari na svoje mjesto, preuzimaju kontrolu nad rezultatom, ali i igrom. Već sredinom prvog dijela vodili su sa četiri pogotka razlike (10:6). Do poluvremena su to digli na sedam i mirno otišli na predah (20:13). Trener Andrija Nikolić je očekivano, poštedio dio onih koji su iznijeli najveći teret susreta protiv PSG-a te rotirao i ostatak momčadi u drugom poluvremenu. Tempo igre Zagreba nije pao ni jednog trenutka pa su i u tih 30 minuta dali 20 pogodaka. Varaždinci pak, jedan više pa je susret završen s +13 (40:27). Deset obrana imao je Ante Grbavac, tri Toni Matošević. Devet pogodaka postigao je Davor Ćavar, baš kao i Giorgi Tskhoverbadze. Kod gostiju 10 obrana vratara: Bruno Varšić šest, Marin Šutalo četiri. Prvi strijelac bio je Leo Gotal sa sedam pogodaka.

Obrane su dominirale u susretu Čakovca i Rudara. Za svaki pogodak trebalo je uložiti puno truda. Gosti su bolje ušli u utakmicu. I u 10. minuti vode (1:4). Domaćin je do svog prvog pogotka stigao tek u 8. minuti. Na isteku prve četvrtine već je bilo neodlučeno (5:5). Od toga trenutka do kraja, bilo je još sedam izjednačenja, da bi se na predah otišlo s minimalnim vodstvom Čakovčana (14:13). U nastavku se pravo na nadu u pobjedu mijenjalo svake tri – četiri minute. Bolje rečeno, kako se mijenjao rezultat. Domaćin je vodio do 40. minute. Onda prednost ide na stranu Rudara. Pa se opet vraća domaćinu. Minutu i pol prije isteka vremena, Čakovčani vode (28:27). Gosti uspijevaju izjednačiti 30-tak sekundi prije kraja. Slijedi zadnji time out Čakovca. I pokušaj za pobjedu najboljeg strijelca Filipa Goričaneca (6), ali lopta odlazi pored vratnice, i gosti osvajaju jako vrijedan bod. Uz prvog strijelca treba spomenuti i 11 obrana Vida Horvata. Kod gostiju čak 18 obrana Marka Prpića, i sedam pogodak junaka Tomislva Grgečića, strijelca zadnjeg pogotka.

Trogir je iskoristio prednost domaćeg terena i ostvario treću pobjedu ove sezone. I to najuvjerljiviju. Ceh je platio Umag. Gosti su samo u prvoj četvrtini mogli pratiti ritam koji je nametnuo domaćin. U tom razdoblju su uglavnom bili na pogodak ili dva zaostatka. Ali uskoro je Trogir napravio seriju od 7:2, i pobjegao na velikih šest pogodaka prednosti (15:9). Do predaha je to još uspio pojačati za dva pogotka i mirno otići u svlačionicu (19:12). U takvoj situaciji iskusne momčadi, u nastavak ulaze s igrom pogodak za pogodak i čekaju novi slab trenutak suparnika. Trogiru se to dogodilo od 48. do 54. minute kada je zabio pet u nizu i otklonio sve dvojbe oko pobjednika, ako ih je uopće i bilo (29:19). I održao je domaćin do kraja plus deset (32:22), i tako stigao do treće ovosezonske pobjede pred svojim navijačima. Tomislav Olić je ugradio 14 obrana u to slavlje. Tomislav Radnić dao je sedam, Goti Maričić šest pogodaka. Kod Umaga prvi strijelac Bartol Mikuljan s pet pogodaka.

PAKET24 PREMIJER LIGA – LIGA A: 6. KOLO

ZAGREB – VARAŽDIN 1930 40:27

BJELIN SPAČVA – GORICA 27:29

TROGIR – UMAG 32:22

ČAKOVEC – RUDAR 28:28