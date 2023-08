Rudeš – Hajduk 0-2: Rano vodstvo Bijelih uz dvije Livajine majstorije

Rudeš i Hajduk od 19 sati u Zagrebu igraju susret 5. kola SuperSport HNL-a. Bijeli su u dosad odigrana tri susreta uzeli maksimalan broj bodova, ali ova je utakmica iznimno važna za psihički povratak na pobjedničke staze nakon ispadanja iz Europe u 3. pretkolu Konferencijske lige protiv PAOK-a. Suspendirani trener Leko i njegov zamjenik Čustović u ovoj utakmici ne mogu računati na Pukštasa i Ferra. Početak utakmice kasnio je 10 minuta, kako je službeno rečeno, zbog tehničkih problema.

Hajdukovci su od početka bolje ušli u utakmicu i na samome početku zaprijetili dobrim ubačajem, a nisu dugo čekali ni na prvi pogodak. Već u 4. minuti Hajduk je poveo 1:0 sjajnim pogotkom Marka Livaje iz okreta nakon odlične asistencije Dolčeka s desne strane. U 13. minuti izvrsna kombinacija Livaje i Sahitija, Livaja je sjajno proigrao svoga suigrača, no Kralj je pravovremeno zatvorio svoj bliži kut pri Sahitijevu naletu.

U 15. minuti Melnjak je povisio Hajdukovo vodstvo na 2:0 nakon još jednog maestralnog poteza Livaje, ovaj put asistencije s 18 metara koja je razbila cijelu protivničku obrambenu liniju. U 20. minuti s druge je strane iz dobre pozicije pokušao Ljubanović, ali pravovremeno ga je blokirao Diallo. Šare je u 24. minuti vrlo nezgodno centrirao prema prvoj vratnici, Lučić je morao boksati tu loptu u korner. Matić je u 32. minuti zaradio žuti karton. U 34. minuti jedna Livajina bravura nije prošla do Sahitija.

Šare je u 35. minuti vratio dobru oštru loptu u svoj šesnaesterac, ali suigrači nisu bili na udarcu. Krovinović je u 41. minuti izgubio duel s Ljubanovićem, ali suigrači su uspjeli sanirati napad u nastajanju. U 43. je Krovinović prevario nekoliko braniča Rudeša, no lopta je na kraju ipak izbačena. U 45. minuti Latkovićev se udarac od hajdučkog bloka odbio u 5. korner domaćih. Bašićev je pokušaj glavom Lučić bez problema uhvatio. U drugoj minuti nadoknade prvog dijela Odjidja-Ofoe je pokušao snažnim udarcem s 20 metara, samo do vratara Kralja. To je ujedno bila posljednja prilika u prvome poluvremenu.

RUDEŠ: Kralj, Ljubanović, Latković, Tomečak, Šare, Lazarov, Matić, J. Bašić, Ferreira, Pasariček, Vukmanović

Klupa: Perić, Marković, Mihaljević, Pavlek, Srbljinović, Santos, Brajković, Camala, Mašala, Rešetar, Stipić, Plazonja

HAJDUK: Lučić - Moufi, Šarlija, Diallo, Melnjak - Sigur, Krovinović - Dolček, Odjidja-Ofoe, Sahiti - Livaja

Klupa: Buljan, Kalik, Benrahou, Elez, Dajaku, Mikanović, Mlakar, Lauš, Ćubelić, Čuić