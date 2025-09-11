Ruben Van Gucht shrvan: "Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se moglo dogoditi u najgorem mogućem trenutku..."

Belgijski sportski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, podijelio je na društvenim mrežama emotivnu objavu u kojoj se oprostio od svog voljenog psa Djoelske, koja je preminula 9. rujna 2025.

U dirljivom tekstu, Van Gucht je opisao Djoelske kao najljepšu stvar koja im se dogodila u najtežem trenutku.

– Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se dogodilo u najgorem trenutku. Dobitni listić. Djevojka našeg života. Bila si golema, praznina koju si ostavila nemjerljiva. Nijedan čovjek je nije mogao ispuniti. Nije bilo ni početka, – napisao je Ruben.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ruben Van Gucht (@rvangucht)

Istaknuo je da su on i Blanka kroz tugu i patnju pronašli snagu upravo zahvaljujući Djoelske.

– Ti si noć pretvarala u zoru, donosila sunčevu svjetlost i sitne zrake sreće. Zajedno smo se penjali na najviše vrhove, u najkraćem vremenu spremili predivne uspomene u najveći mogući ruksak, nosili te na rukama i čuvali u najdubljem dijelu srca u kojem nikada nitko nije pronašao put. U svakom dubokom dolu, kada su nas drugi napuštali i ostavljali, bila si tiha, vjerna pratnja. Vječni oslonac – napisao je.

U nastavku poruke Ruben je istaknuo da su joj pokušali pružiti mir i utjehu u posljednjim trenucima.

– Pokušali smo ti prenijeti utjehu u našim rukama. Mir koji je nama sada tako teško pronaći, nadamo se da smo uspjeli dati tebi. Tugu nosimo s ponosom. Ogromnu tugu koja je tvoje najveće priznanje – napisao je.

Svoju objavu završio je riječima ljubavi i zahvalnosti:

– Poljupci, zagrljaji i vječna ljubav tvojih vlasnika. Šapice i poljupci od tvojih sestrica Odette, Stelle, Mowglija i Akie. I od Magnusa.

Na kraju je Ruben dodao i stihove na flamanskom dijalektu o gubitku i boli, završavajući riječima: “Znaj, u koliko vremena ovakva tuga nestaje? Jesam li te zauvijek izgubio? Zauvijek izgubio.”