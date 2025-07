RTL-ov novinar: "Je l' vas ja moram, kao Srbin, podsjećati kako se poštuje država?". Pohvalio ga splitski HDZ-ovac

Oglasio se i poznati RTL-ov novinar Boris Mišević o Thompsonovom koncertu.

"Pa je l' vas ja moram, kao Srbin, podsjećati lijevi kako se poštuje država u kojoj živite i rat koji joj je donio samostalnost nakon toliko godina?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

O Domovinskom ratu MPT pjeva, ne o poraženim ustašama, nekim tamo prije milijun godina. Što glumite da ne znate sad, kao? Ljudi su ginuli od 91. do 95. za slobodu i demokraciju.

Sram vas može bit koliko ne poštujete pola milijuna ljudi i njihov zdrav patriotizam. I još ih i vrijeđate.

Respekt prema zemlji u kojoj živite je stvar kućnog odgoja i bazične pristojnosti. Očito će sljedeći put milja ljudi morati držati lekciju o tome kako se poštuje i tolerira različito mišljenje", poručio je Mišević.

Na objavi mu je zahvalio veteran Domovinskog rata, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i ravnatelj Županijske uprave za ceste, Petar Škorić.

"Bravo, odlična poruka Borisa Miševića, poznatog novinara, Srbina po nacionalnosti, a prije svega odvažnog čovjeka koji brani istinu, pravdu i hrvatsko društvo koje je zatrovano mržnjom samozvanih moralnih vertikala, koji nakon Thompsonova koncerta siju mržnju i otrov protiv Hrvatske.

Hvala ti, Borise, što si u ovoj histeriji koja se ovih dana širi po Hrvatskoj i inozemnim medijima jasno i glasno rekao ono što bi svakom razumnom čovjeku trebalo biti samorazumljivo: poštuj državu u kojoj živiš, poštuj narod koji te prihvaća, ne fašiziraj ono što je obranilo ovu zemlju od agresije!

U vremenu kad se po starom KOS-ovom receptu 'prokazuj i prijavi' ponovno montiraju etikete i hajke protiv Hrvatske, Boris je ponovno pokazao hrabrost i čestitost. I to više od mnogih koji se nazivaju Hrvatima i kite hrvatskim putovnicama, a u srcu još uvijek nose Jugoslaviju i mržnju prema svemu što simbolizira slobodu, vjeru i hrvatski identitet. Dok oni neutemeljeno tužakaju po inozemnim portalima, kleveću vlastiti narod i prebrojavaju pozdrave, zastave i pjesme Boris je rekao - dosta. I to u ime zdravog razuma, poštenja i osnovnog ljudskog dostojanstva. Kapa do poda Borise! To je primjer kako se voli i poštuje svoja zemlja, i kako se brani istina, čak i kad ti to donosi napade i etikete. Hrvatska te cijeni. Narod te čuje. Istina uvijek ispliva", poručuje Škorić.