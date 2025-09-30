Rozga objavila tužni video, poznata hrvatska pjevačica joj pružila riječi utjehe

Pjevačica Jelena Rozga sredinom rujna doživjela je veliki gubitak – preminuo je njezin voljeni psić Ringo Starr, maleni jorkširski terijer koji je bio uz nju punih 13 godina. Otišao je, kako je tada otkrila, nakon mjesec dana teške borbe, mirno, u njezinu naručju.

Ringo je bio njezin „zlatni dječak“, najvjerniji prijatelj, oslonac i beskrajni izvor radosti. Od trenutka kad je 2012. godine prvi put iskočio iz košarice, pa sve do posljednjeg daha, bio je dio njezina života i svakodnevice.

Pjesma koja ga je pratila

Danas se pjevačica na svom Instagram profilu prisjetila najdražih trenutaka s Ringom. Objavila je video u kojem pjeva pjesmu „Idi“ grupe Magazin, koju je, kako kaže, njezin psić obožavao slušati.

Na snimci maleni Ringo mirno sjedi u njezinu krilu, dok mu Jelena pjeva upravo tu pjesmu.

„Moj zlatni dječak je ovo najviše volio“, napisala je kratko uz video, dodavši bijelo srce.

Podrška prijatelja i kolega

Objava je odmah izazvala mnoštvo emocija među njezinim obožavateljima i kolegama. U komentarima su joj pristizale riječi utjehe, a javila se i Nina Badrić.

„Toto i ja te puno, puno ljubimo“, poručila je Nina, spominjući i svog ljubimca Tota.

Neizmjerna povezanost

Koliko joj je Ringo značio, Rozga nikada nije skrivala. Često je isticala da je bio njezin mezimac, a nosila je čak i maskicu za mobitel s njegovom fotografijom. Voljela ga je odijevati u male pseće kompletiće i šetati s njim ulicama Splita.

Kada ga nije mogla povesti sa sobom na koncerte i putovanja, brigu su preuzimali njezini roditelji. Jelena se često šalila kako ga je majka znala „malo previše razmaziti hranom“, ali upravo je ta pažnja činila da je Ringo uvijek bio okružen ljubavlju.