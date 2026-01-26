Rok se bliži: Tisuće taksi-vozača još nisu podnijele zahtjev za obaveznu kartice

Registar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture trenutno ima 33 tisuće osoba koje su prošle edukaciju za taksi-vozača, a procjenjuje se da je još oko 15 tisuća školovanih vozača koji nisu u tom registru, ali imaju uvjete za podnošenje zahtjeva i bavljenje poslom taksi-vozača. Prema dostupnim podacima, u protekla četiri mjeseca, samo je 1420 osoba zatražilo te dozvole.

MMPI i AKD podsjećaju sve autotaksi vozače da su sukladno zakonu najkasnije do 4. lipnja 2026. godine obvezni ishoditi dokument bez kojega neće moći obavljati autotaksi djelatnost. Rok za izdavanje je 30 dana od zaprimljenog zahtjeva.

Kartica autotaksi vozača izdaje se vozačima koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, pod uvjetom da imaju navršenu 21 godinu života, važeću vozačku dozvolu B kategorije, završenu početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije te dobar ugled. Dobar ugled utvrđuje se provjerom kaznene evidencije, koju po službenoj dužnosti pribavlja nadležno tijelo koje odlučuje o zahtjevu.

Informacije o podnošenju zahtjeva za izdavanje dokumenta dostupne su na poveznici https://prometni-dokumenti.akd.hr/hr/kartice-autotaksi-vozaca

Zahtjev se može podnijeti putem eTaksi zahtjeva u sustavu eGrađani, osobnim dolaskom u Ured izdavatelja ili putem pošte na adresu AKD – Ured za javne ovlasti, Savska cesta 28, 10000 Zagreb.