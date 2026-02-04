Roditelji, veliki oprez: Povlači se hrana za bebe

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je potrošače o opozivu proizvoda NESTLE BEBA SUPREME Pre 800 g zbog utvrđenog toksina cereulida.

Riječ je o proizvodu s oznakom EAN: 7613287226631, šarža 51460742F1, s rokom "najbolje upotrijebiti do 05.2027."

Inspektorat navodi kako proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002, kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane te propisuju postupci u područjima sigurnosti hrane.

Potrošačima se savjetuje da provjere imaju li navedeni proizvod te da ga, ukoliko odgovara navedenim oznakama, ne koriste.