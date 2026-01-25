Roditelji sve češće žele djevojčicu, a ne dječaka - prvi put u povijesti. Zašto?

Po prvi put u zabilježenoj povijesti, budući roditelji diljem svijeta sve češće izražavaju želju da dobiju kćer, a ne sina. Taj globalni pomak predstavlja značajnu promjenu u dugotrajnim kulturnim obrascima koji su tradicionalno davali prednost dječacima, piše news.com.au.

Do tog su zaključka došli istraživači sa Sveučilišta u Kaliforniji, analizirajući podatke prikupljene u sklopu Svjetskog istraživanja vrijednosti (World Values Survey) od 1980. do 2010. godine. Istraživanje je obuhvatilo 77 zemalja koje zajedno čine oko 86 posto svjetskog stanovništva, a rezultati pokazuju jasan i rastući trend sklonosti prema kćerima.

U prošlosti su sinovi u mnogim društvima bili poželjniji, ponajprije zbog nasljeđivanja obiteljskog imena i imovine te očekivanja da će se brinuti o roditeljima u starijoj dobi. No, takvi razlozi s vremenom gube na važnosti.

Istraživači promjenu povezuju s nizom društvenih procesa, prije svega s jačanjem položaja žena. Viša razina obrazovanja, veća uključenost na tržište rada i rast ekonomske neovisnosti žena smanjili su tradicionalne prednosti koje su se pripisivale sinovima. Kako se mijenja društvena uloga žena, mijenjaju se i obiteljske vrijednosti.

Iako je trend najizraženiji u razvijenim zemljama, vidljiv je i u pojedinim državama u razvoju. Ipak, u nekim regijama, poput dijelova južne i istočne Azije te Bliskog istoka, i dalje postoji snažna sklonost sinovima, što u tim područjima još uvijek dovodi do problema poput selektivnih pobačaja i narušene ravnoteže spolova.

Zaključno, rezultati istraživanja upućuju na duboku promjenu društvenih normi, u kojoj se kćeri sve češće cijene jednako ili čak više od sinova – fenomen koji autori studije opisuju kao izvanredan povijesni preokret.