Roditelji, radite li ovu pogrešku? Stručnjaci upozoravaju – djeca to nikad ne zaborave

Roditeljstvo ne čine savršene fotografije niti idealizirane geste, već upravo sitni, svakodnevni postupci kojima djeca osjećaju da su voljena i važna. Stručnjaci naglašavaju da ljubav ne dolazi kroz savršenstvo, nego kroz dosljednu prisutnost i male znakove pažnje, prenosi YourTango.

Utjeha i smirenje

Kada je dijete uznemireno, važno je smiriti ga na način primjeren njegovoj dobi – mlađoj djeci sigurnost donosi zagrljaj, dok starijima može pomoći blagi dodir ili ruka na ramenu. Istraživanja pokazuju da djeca uče kako regulirati emocije upravo promatrajući reakcije odraslih. Ako roditelji ostanu mirni u napetim trenucima, djeca imitiraju takvo ponašanje, što pozitivno utječe na njihovo mentalno zdravlje i otpornost.

Očuvanje znatiželje

Autorice Kathy Taberner i Kirsten Taberner Siggins, majka i kći te osnivačice Institute of Curiosity, podsjećaju da se roditelji mogu vratiti dječjem načinu gledanja na svijet – s otvorenošću i znatiželjom. To podrazumijeva aktivno slušanje bez osuđivanja, postavljanje pitanja koja potiču razgovor i empatiju. Na taj način ne samo da se jača odnos roditelja i djeteta, nego djeca uče i sama razvijati empatiju i otvorenost.

Povezanost u teškim trenucima

Prema neuropsihijatru dr. Danielu Siegelu, najvažnije je povezati se s djecom upravo onda kada “izgube kontrolu”. Korištenjem tona glasa, izraza lica, dodira i kontakta očima, roditelji djetetu šalju poruku da je viđeno i prihvaćeno. Tek kada se ta emocionalna povezanost uspostavi, moguće je razgovarati o granicama i daljnjim koracima.

Snaga isprike

Greške su sastavni dio roditeljstva. Stručnjaci savjetuju da roditelji budu iskreni i priznaju djetetu kada pogriješe, uz objašnjenje da će se truditi bolje postupiti drugi put. Takva transparentnost jača povjerenje, pokazuje djetetu da nije samo i uči ga kako se iz grešaka izvlače vrijedne lekcije.

Roditeljstvo je, zaključuju stručnjaci, zajedničko putovanje, a upravo male, dosljedne geste ono su što djecu oblikuje u emocionalno zdrave i sigurne osobe.