Rodio se u Zagrebu, stvarao je najveće hitove. Šokantno je preminuo nekoliko dana prije rođendana

Na današnji dan 1954. godine rodio se Rajko Dujmić

Na današnji dan prije 71 godinu, 7. kolovoza 1954., u Zagrebu je rođen Rajko Dujmić – skladatelj, producent i član legendarne grupe Novi fosili. Pet godina nakon njegove smrti, Dujmićeve pjesme i dalje žive među nama. I dok se s tugom prisjećamo njegova preranog odlaska, danas s jednakim poštovanjem slavimo njegov život i neizbrisiv trag koji je ostavio u glazbi regije.

Zvuk djetinjstva i mladosti čitavih generacija

Od ranih dana pokazivao je glazbeni talent, obrazovao se u Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski i vrlo mlad počeo svirati profesionalno. No ono po čemu će ga regija zauvijek pamtiti su pjesme koje su obilježile desetljeća: "Da te ne volim", "Reci mi tiho, tiho", "Košulja plava", "Tonka", "Saša" – sve su to bezvremenski hitovi koje je skladao upravo on.

Dujmić nije samo stvarao hitove – stvarao je emociju. Njegove pjesme danas žive u svakodnevici: na radijima, proslavama, vjenčanjima i obiteljskim okupljanjima.

Rajko Dujmić ostaje jedini autor iz bivše Jugoslavije koji je pobijedio na Eurosongu. Pjesma "Rock Me", koju je izvela grupa Riva 1989. u Lausannei, donijela je jedinu eurovizijsku pobjedu u povijesti tadašnje države. Bio je to vrhunac njegove karijere, ali i trenutak kolektivnog ponosa za čitavu regiju.

Život Rajka Dujmića nije bio lišen izazova. Dugo se borio s ovisnostima koje su narušile njegove privatne odnose, ali i profesionalne suradnje, posebice unutar Novih fosila. Ipak, nikada nije odustao od glazbe, a priznanje u obliku Porina za životno djelo 2013. godine bilo je simbolična potvrda njegove vrijednosti za hrvatsku i regionalnu glazbenu scenu.

Tragičan kraj i vječno naslijeđe

Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza 2020., nekoliko dana nakon prometne nesreće. Njegova smrt ostavila je prazninu, ali i brojne stihove koji su ostali s nama. I danas, pet godina kasnije, njegovi hitovi redovito su prisutni u digitalnim playlistama, televizijskim emisijama i radijskim eterima.

Mnogi mladi izvođači u svojim intervjuima ističu upravo Dujmića kao ključnu inspiraciju.