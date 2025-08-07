Close Menu

Rodio se u Zagrebu, stvarao je najveće hitove. Šokantno je preminuo nekoliko dana prije rođendana

Bio je jedan od najvećih

Na današnji dan 1954. godine rodio se Rajko Dujmić

Na današnji dan prije 71 godinu, 7. kolovoza 1954., u Zagrebu je rođen Rajko Dujmić – skladatelj, producent i član legendarne grupe Novi fosili. Pet godina nakon njegove smrti, Dujmićeve pjesme i dalje žive među nama. I dok se s tugom prisjećamo njegova preranog odlaska, danas s jednakim poštovanjem slavimo njegov život i neizbrisiv trag koji je ostavio u glazbi regije.

Zvuk djetinjstva i mladosti čitavih generacija

Od ranih dana pokazivao je glazbeni talent, obrazovao se u Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski i vrlo mlad počeo svirati profesionalno. No ono po čemu će ga regija zauvijek pamtiti su pjesme koje su obilježile desetljeća: "Da te ne volim", "Reci mi tiho, tiho", "Košulja plava", "Tonka", "Saša" – sve su to bezvremenski hitovi koje je skladao upravo on.

Dujmić nije samo stvarao hitove – stvarao je emociju. Njegove pjesme danas žive u svakodnevici: na radijima, proslavama, vjenčanjima i obiteljskim okupljanjima.

Rajko Dujmić ostaje jedini autor iz bivše Jugoslavije koji je pobijedio na Eurosongu. Pjesma "Rock Me", koju je izvela grupa Riva 1989. u Lausannei, donijela je jedinu eurovizijsku pobjedu u povijesti tadašnje države. Bio je to vrhunac njegove karijere, ali i trenutak kolektivnog ponosa za čitavu regiju.

Život Rajka Dujmića nije bio lišen izazova. Dugo se borio s ovisnostima koje su narušile njegove privatne odnose, ali i profesionalne suradnje, posebice unutar Novih fosila. Ipak, nikada nije odustao od glazbe, a priznanje u obliku Porina za životno djelo 2013. godine bilo je simbolična potvrda njegove vrijednosti za hrvatsku i regionalnu glazbenu scenu.

Tragičan kraj i vječno naslijeđe

Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza 2020., nekoliko dana nakon prometne nesreće. Njegova smrt ostavila je prazninu, ali i brojne stihove koji su ostali s nama. I danas, pet godina kasnije, njegovi hitovi redovito su prisutni u digitalnim playlistama, televizijskim emisijama i radijskim eterima.

Mnogi mladi izvođači u svojim intervjuima ističu upravo Dujmića kao ključnu inspiraciju.

