Rodila je Antonija Čerkez!

Bosanskohercegovačka pjevačica Antonija Čerkez i njen suprug Petar Nogalica dočekali su svog prvog sina.

Sretnu vijest Antonija je podijelila na društvenim mrežama, uz emotivnu objavu:

- Cijeli svijet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja - napisala je pjevačica na Instagramu.

Ime dječaka, Adrian, do sada nije bilo poznato javnosti, a sada je obožavateljima otkrila tu sretno iščekivanu informaciju.

Antonija Čerkez postala je poznata široj javnosti kao finalistica popularnog glazbenog natjecanja "Zvezde Granda".

