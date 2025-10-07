Close Menu

Rodila je Antonija Čerkez!

Čestitamo!

Bosanskohercegovačka pjevačica Antonija Čerkez i njen suprug Petar Nogalica dočekali su svog prvog sina.

Sretnu vijest Antonija je podijelila na društvenim mrežama, uz emotivnu objavu:

- Cijeli svijet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja - napisala je pjevačica na Instagramu.

Ime dječaka, Adrian, do sada nije bilo poznato javnosti, a sada je obožavateljima otkrila tu sretno iščekivanu informaciju.

 

 
 
 
 
 
Antonija Čerkez postala je poznata široj javnosti kao finalistica popularnog glazbenog natjecanja "Zvezde Granda".

 

 
 
 
 
 
