Rodila je Antonija Čerkez!

Bosanskohercegovačka pjevačica Antonija Čerkez i njen suprug Petar Nogalica dočekali su svog prvog sina.
Sretnu vijest Antonija je podijelila na društvenim mrežama, uz emotivnu objavu:
- Cijeli svijet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja - napisala je pjevačica na Instagramu.
Ime dječaka, Adrian, do sada nije bilo poznato javnosti, a sada je obožavateljima otkrila tu sretno iščekivanu informaciju.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Antonija Čerkez postala je poznata široj javnosti kao finalistica popularnog glazbenog natjecanja "Zvezde Granda".
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
1
0
0