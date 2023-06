RIJEČKOG PEDOFILA TERETI SE ZA JOŠ TRI KAZNENA DJELA Evo koliko bi još vremena mogao provesti iza rešetaka

Riječkog pedofila, katolika Matu Mršu, Općinski sud u Rijeci ovih je dana nepravomoćno osudio na osam godina zatvora zbog pedofilije i pornografije, piše Index.

To nije jedini slučaj koji se vodi protiv ovog 26-godišnjaka. Na Općinskom sudu u Zagrebu protiv njega se vodi postupak zbog sumnje na još tri kaznena djela povezana s pedofilijom. Postupak je u fazi rasprave, a nastavak je određen u srpnju.

S Općinskog suda u Zagrebu potvrdili su za Index da se prema Kaznenom zakonu Mršu tereti za tri kaznena djela, i to spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, iskorištavanja djece za pornografiju te upoznavanje djece s pornografijom.

Tereti ga se za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece

Prvi zločin za koji se tereti Mršu odnosi se na kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece pod točkom 1. - kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina - opisano po članku 158., stavku 1. i 5.

Prvi stavak kaže: "Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mladim od petnaest godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina."

Peti stavak tog zakona kaže: "Tko djelo iz stavka 1. počini uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu, kaznit će se kaznom zakona od tri do 15 godina."

Tereti ga se i za iskorištavanje djece za pornografiju

Mršu se također tereti za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju po članku 163., stavku 1., te mu za to prijeti kazna zatvora do 12 godina.

Evo što piše u tim člancima:

Prvi stavak - "Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogući njezino snimanje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina."

Treći stavak - "Tko dijete silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede na snimanje dječje pornografije, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina."

Sudit će mu se i za upoznavanje djece s pornografijom

Uz sve navedeno, tereti ga se i za kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom prema točki 2, stavku 1. članka 165.:

"Tko djetetu mlađem od petnaest godina proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu računalnih podataka ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina."

Podsjetimo, Mate Mrša je 23.3.2021. bio imenovan voditeljem katoličkih skauta. Na toj je poziciji zamijenio Marina Miletića, saborskog zastupnika Mosta. Šest mjeseci nakon imenovanja završio je u istražnom zatvoru zbog optužbi za pedofiliju.

U Rijeci dobio kaznu zatvora od osam godina

Mršu je Općinski sud u Rijeci osudio za zločine spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, zadovoljenje pohote pred djetetom, iskorištavanje djece za pornografiju i pornografske predstave te upoznavanje djece s pornografijom. Sud mu je odredio i doživotnu zabranu obavljanja dužnosti i poslova u kojima bi došao u kontakt s djecom.

Prvi put je uhićen nakon provedene istrage 2021. godine, a optužnicom mu se stavljalo na teret da je od veljače 2021. do lipnja 2021. počinio navedena kaznena djela na štetu maloljetnice (2008.), znajući za njezinu dob, na području jedne općine u Primorsko-goranskoj županiji.

Bivši voditelj Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije u istražnom zatvoru završio je u kolovozu 2021. godine. Ranije je bio uhićen u travnju iste godine, i to zbog dječje pornografije. U pritvoru je bio do 29. srpnja 2021. te je do novog uhićenja za nova kaznena djela koja se nadovezuju na prethodna na slobodi proveo samo nekoliko dana.

U travnju 2021. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, također nakon primitka kaznene prijave primorsko-goranske policije, teretilo ga je za počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. Tada je utvrđeno da je od 13. listopada 2020. do 15. travnja 2021. preko interneta, odnosno računalnog sustava i mreža, pristupao sadržajima dječje pornografije te ih pohranjivao i dijelio u više navrata preko više različitih mobilnih aplikacija, piše Index.