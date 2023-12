Ribola poražena od Murse

Na teškom gostovanju u Osijeku OK Ribola Kaštela je izgubio od raspoložene Murse s 3:0. Imali su veliku želju i motiv, ali nije išlo. No, nije ni čudno s obzirom na to da konstantno igraju po 2, 3, pa i 4 utakmice tjedno, zbog čega su stalno na putu, pa ne mogu ni trenirati redovno.

Glavni trener Ivan Rančić: "Zaslužena pobjeda Murse, imali smo kontru u prvom setu koju nismo realizirali iako su oni imali veliko vodstvo i tu smo se raspali. Nekako se vidjelo da je nedostatak energije u ekipi. Jednostavno ekipa Murse je puno bolje napadala.

Njihovi vanjski igrači su odigrali bolje od naših, jednostavno i kad smo dobro servirali, nismo mogli blokom zaustaviti napad njihovih visokih lopti. Što je nekako bilo u pripremi, mislili smo da ćemo tu graditi našu prednost. Međutim, zaslužena pobjeda Osijeka, čestitam im, i nadam se da ćemo se mi što prije oporaviti od ovog napornog ritma". A naporni ritam se nastavlja, već u utorak putuju u Slovačku na 2. turnir MEVZA lige, na kojem će u tri dana odigrati tri utakmice.