Ribola Kaštela upisala pobjedu u jadranskom derbiju – Rijeka pala u tri seta

OK Ribola Kaštela je u 13. kolu Superlige pred svojom publikom s 3:0 (25:22, 25:17, 25:21) pobijedio MOK Rijeka. Prvi set je bio neizvjestan do kraja, obje ekipe su jako dobro ušle u utakmicu, odigran je velik broj jako dugih poena, ali su kaštelanska momčad je bila bolja u realizaciji u samoj završnici. Drugi set potpuna dominacija domaćih, povremeno su vodili i s 8 razlike, a u trećem setu Rijeka je dobrim dijelom vodila poen, dva, no opet su Kaštelani na kraju bili precizniji i staloženiji te zasluženo pobijedili.

Tri seta za sigurno slavlje

Rančić zadovoljan igrom

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam mojoj ekipi na zasluženoj pobjedi, ali i vrlo dobroj Rijeci koja je odigrala dva vrlo izjednačena seta, bez da smo se mogli opustiti u bilo kojem trenutku. Vrlo dobru utakmicu imao je na debiju Davis i pokazao da će biti vrlo koristan u nastavku sezone, ali moram pohvaliti cijelu ekipu. Idemo dalje, sada je fokus na Rovinju i posebno na polufinalu kupa u Zagrebu”.

Ličina: Presudio servis Kaštelana

Dizač Rijeke Marko Ličina čestitao je kaštelanskoj ekipi na pobjedi i svojoj na borbi te dodao:

„Izuzetno dobar servis Kaštelana je presudio utakmicu. Puno sreće njima dalje, a mi ćemo u sljedećem kolu možda imati malo lakšeg protivnika nego što su oni danas bili, a oni su danas bili fenomenalni“.

Na kraju malo statistike: Kulušić 17 poena, Anderson 16, Davis 13, Ćibić 7, Riazanov 6, Mustapić 1.