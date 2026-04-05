Ribola Kaštela u polufinalu play offa: Brda pružila snažan otpor u Kaštel Starom

Odbojkašice Ribole Kaštela plasirale su se u polufinale doigravanja SuperSport Superlige nakon što su i u drugoj utakmici četvrtfinala svladale OK Brda rezultatom 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) u Kaštel Starom.

Iako rezultat sugerira uvjerljivu pobjedu, susret je bio daleko zahtjevniji nego u prvoj utakmici odigranoj u Splitu. Brda su od samog početka ušla maksimalno agresivno i borbeno, nametnuvši visok ritam i natjeravši domaću ekipu na punu koncentraciju kroz sve setove.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Unatoč pritisku, Kaštelanke su u ključnim trenucima pokazale veću mirnoću i kvalitetu, što je u konačnici presudilo u njihovu korist i donijelo zasluženi prolazak među četiri najbolje ekipe.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon susreta istaknuo je važnost ove pobjede:

„Moram čestitati djevojkama prije svega na odgovornom pristupu i prolasku dalje. Sljedeći krug natjecanja donosi polufinale play-offa gdje nas čeka OK Nebo. Ovaj krug je izuzetno zahtjevan jer su u igri samo dvije utakmice, tako da ni pobjeda u Splitu nije značila ništa bez ove danas. Ekipa Brda napravila je sve da nam oteža prolaz, igrale su maksimalno agresivno i borbeno. S naše strane obrambeno to možda nije bila najbolja predstava, ali su djevojke pokazale kvalitetu u ključnim trenucima, prije svega strpljivost u igri. Kvalitetnom reakcijom u polju i na servisu uspjeli smo prelomiti svaki set na našu stranu. Čestitam djevojkama na prolazu dalje, a sada se okrećemo polufinalu.“

Svoje viđenje utakmice dala je i igračica Ribole Kaštela Klara Kruhonja:

„Čestitam svojim suigračicama na borbenosti i prikazanoj igri, a posebno želim pohvaliti ekipu Brda koje su odigrale maksimalno borbeno. Bila je to prilično tvrda utakmica bez obzira na rezultat. Ova pobjeda nam puno znači jer smo se plasirale u polufinale doigravanja. Okrećemo se novom izazovu protiv OK Neba i nadam se da ćemo nastaviti s discipliniranom i kvalitetnom igrom.“

Trenerica OK Brda Ivana Perić također je naglasila kvalitetu susreta i pristup svoje ekipe:

„Čestitam Riboli Kaštela na pobjedi i prolasku dalje. Ovo je bila puno kvalitetnija utakmica nego ona koju smo odigrali u Splitu prije nekoliko dana. Moja ekipa ušla je odgovorno i maksimalno agresivno u susret, ali su Kaštelanke u ključnim trenucima bile koncentriranije i strpljivije te su prelomile setove u svoju korist. Želim im puno uspjeha u nastavku natjecanja.“

Unatoč ispadanju, odbojkašice Brda ostavile su vrlo dobar dojam te su agresivnom i borbenom igrom pokazale kako mogu ravnopravno konkurirati i najjačim ekipama lige.

Ribola Kaštela će u polufinalu igrati protiv OK Neba, a prva utakmica na rasporedu je u srijedu, 8. travnja, u Kaštel Starom