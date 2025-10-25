Ribola Kaštela preokretom do velike pobjede u Rijeci

Nakon više od dva sata čiste igre OK Ribola Kaštela je u 4. Kolu Superlige u fantastičnom preokretu pobijedio na gostovanju jako motiviranu ekipu Rijeke. Gubili su 2:0 i onda smogli snage, volje i želje krenuti ispočetka i dobiti tri sljedeća seta (25:18, 25:21, 22:25, 20:25, 12:15) za treću prvenstvenu pobjedu.

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam mojoj ekipi na pobjedi. Mislim da smo zasluženo pobijedili, stvarno smo napravili mali podvig kad smo 2:0 preokrenuli na 3:2 i praktički igrali atipično od onog kako smo izgledali na pripremama. Imali smo gomilu problema, najveći kad smo dan ranije doznali da opet na duže vrijeme ostajemo bez Ćibića, koji se bio taman vratio treninzima, i to nas je, nekako poljuljalo. Međutim, dobitak ove utakmice je širina klupe, gdje je našu prvu violinu Mustapića zamijenio Lovro Maglica i odradio je sjajno, ali općenito ekipa je bila jako borbena. Puno nam je tu pomoglo isustvo Giljanovića, možda u nekim trenucima ne vidljivo toliko statitistički, ali je bilo presudno u psihološkom smislu, jer je smirio ekipu. Tako da, nama ovo sigurno nije neka povijesna pobjeda, ali za ovu mladu ekipu psihološki jako važna. Došla je po meni u jako važnom trenutku, jer smo prošli jedno teško gostovanje i praktički nam se vratilo za poraz u Sisku kad smo imali sve u svojim rukama. Zaboravljamo sve, krećemo dalje i pripremamo se za Rovinj koji nam dolazi sljedeću subotu”.

Kapetan Nikola Jureta: „U utakmicu smo ušli u velikom grču, prva dva seta jednostavno nismo postojali, Rijeka je bila "žilava" i nismo im mogli zaprijetiti, treći set smo se "rekuperali" i dosta smo se digli i na kraju zasluženo pobijedili. Za kraj bih čestitao suigraču Lovri Maglici, koji je odigrao vrhunski i po mom mišljenju je najzaslužniji za preokret”.