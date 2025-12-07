Ribola Kaštela preko Olimpika do polufinala Kupa RH: “Kontrolirali smo rezultat od početka do kraja”

Ženski odbojkaški klub Ribola Kaštela plasirao se u polufinale SuperSport Kupa Republike Hrvatske “Snježana Ušić”. Kaštelanke su u četvrtfinalu gostovale u Zagrebu kod OK Olimpika i upisale uvjerljivu pobjedu 0:3, po setovima 19:25, 20:25 i 17:25, čime su osigurale mjesto među četiri najbolje ekipe Kupa Hrvatske.

“Malene” su od početka susreta držale kontrolu nad rezultatom, a utakmica je iskorištena i za rotacije unutar ekipe, s obzirom na zahtjevan raspored u posljednja dva tjedna.

“Utakmica je bila zanimljiva, ali dosta smo kombinirali. Svi su dobili priliku. Čak smo i u prvom setu odmorili dio ekipe – pola je odigrala druga postava, pola prva. Najvažnije je da smo od početka do kraja kontrolirali rezultat, svaki set, i da su sve koje su igrale maksimalno iskoristile svoju šansu. Dobili smo 3:0, ušli u polufinale i zaključili jedan mini-ciklus od dva tjedna i pet utakmica. Sad se idemo dobro odmoriti i kvalitetno pripremiti za OK Marinu Kaštela”, rekao je sportski direktor Ribole Kaštela Aleksandar Milkova.

Sličnog je stava i igračica Anđelija Drašković, koja je istaknula širinu ekipe i važnost zajedništva u ovom dijelu sezone. “Čestitam suigračicama, ovo je bila utakmica u kojoj su na određeni način igrale sve igračice u timu. Ovom utakmicom završava jedan veoma naporan period u kojem smo u 14 dana odigrale pet utakmica i to prilično zahtjevnih. Već sutra krećemo s pripremama za gradski derbi protiv OK Marine Kaštela. Ovom prigodom pozivam sve ljubitelje odbojke, Kaštelane i Kaštelanke, da dođu i podrže svoje ekipe te navijaju za kaštelansku odbojku”, poručila je Drašković.

Ribola je tako uspješno zaključila iznimno zahtjevan mini-ciklus, u kojem se u svega dva tjedna natjecala na čak tri fronta – u SuperSport Kupu, SuperSport Superligi te na europskoj sceni u CEV Volleyball Cupu 2026.