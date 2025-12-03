Ribari kod Splita spasili morskog diva od 200 kg, iskidali su mrežu i vratili ga u more

Iz Pomorske škole Split stiže priča koja potvrđuje da pravi pomorci, osim znanja i vještina, nose i veliko srce. Bivši učenik ribarsko-nautičkog smjera poslao je svojoj školi snimku na kojoj se vidi njegov ulov - jedan od najneobičnijih stanovnika Jadrana, veliki bucanj (Mola mola).

Gigantska riba, koju je kapetan procijenio na oko 200 kilograma, zaplela se u mrežu koći tijekom ribolova. No posada je odmah donijela odluku koja zaslužuje svako priznanje: spasit će život, čak i ako to znači žrtvovati vlastitu opremu.

Bez oklijevanja su rasparali dio mreže kako bi oslobodili impresivnog diva. Snimka pokazuje trenutak kada ga troje članova posade podiže, dok ga dvoje pažljivo vraća natrag u plavetnilo mora – u život koji mu pripada.

Humanost i zakon u istoj rečenici

Ovaj postupak nije samo primjer ljudskosti, već i potpuno usklađen s hrvatskim zakonima. Naime, ulov i zadržavanje velikog bucnja u Republici Hrvatskoj strogo su zabranjeni, a propisi jasno određuju da se ova vrsta, ako završi u mreži, mora odmah vratiti u more.

Posada je zato pokazala potpunu savjesnost, profesionalnost i razumijevanje svoje odgovornosti.

Tko je zapravo taj čudesni morski div?

Veliki bucanj jedan je od najneobičnijih stanovnika svjetskih oceana, a u Jadranu se pojavljuje tek povremeno, što ovaj susret čini posebno vrijednim.

Tijelo mu je spljošteno i ovalno, a stražnji dio izgleda kao da je odsječen, zbog čega podsjeća na morsku „ploču“.

Ženka može proizvesti i do 300 milijuna jajašaca, najviše među svim kralježnjacima.

Iako izgleda masivno, hrani se ponajprije meduzama, salpama i sitnijim ribama, čime pomaže u održavanju morskog ekosustava.

