Revolucija u liječenju probavnih tegoba, otkriven ključan hormon

Sindrom iritabilnog crijeva s proljevom (SIC-P) neugodno je stanje koje pogađa milijune ljudi diljem svijeta, a nova studija otkrila je potencijalni ključni okidač koji bi mogao dovesti do razvoja novih, ciljanih terapija.

Istraživanje provedeno na 108 osoba pokazalo je da se hormon INSL5 (peptid 5 sličan inzulinu) pojačano oslobađa kada žučne kiseline, ključne za probavu, dospiju u debelo crijevo, gdje se inače ne bi trebale nalaziti, prenosi Index.

Ključna uloga hormona i žučnih kiselina

Ovaj neočekivani proces, potaknut različitim crijevnim disfunkcijama, dovodi do prekomjerne proizvodnje hormona INSL5, što rezultira simptomima proljeva. Prema procjenama istraživača, ovaj mehanizam mogao bi biti odgovoran za čak dva od pet slučajeva SIC-P-a. To ujedno objašnjava zašto su mnogi postojeći lijekovi i terapije često neučinkoviti, jer ne ciljaju pravi uzrok problema.

"Kada odete liječniku s kroničnim proljevom, vjerojatno će testirati na intoleranciju na hranu, isključiti infekciju ili tražiti znakove upale", objašnjava Chris Bannon, endokrinolog sa Sveučilišta Cambridge. "Postojalo je značajno istraživačko zanimanje za mikrobiom, ali crijevni hormoni su zanemareni. Postaje sve jasnije da crijevni hormoni igraju važnu ulogu u stvarima poput zdravlja crijeva i regulacije tjelesne težine."

Nova nada za dijagnostiku i liječenje

Studija je obuhvatila pacijente s proljevom uzrokovanim žučnim kiselinama (PŽK) te one sa sindromom iritabilnog crijeva, što je znanstvenicima omogućilo da utvrde jasnu vezu između ta dva stanja. PŽK se danas teško dijagnosticira i često se pogrešno klasificira kao SIC. Istraživači se nadaju da će ovo otkriće omogućiti razvoj preciznijih dijagnostičkih metoda i učinkovitijih terapija koje ciljaju stvarni uzrok problema.

Zanimljivo je da je INSL5 hormon koji tijelo prirodno proizvodi kao obrambeni mehanizam. Njegova je uloga otkriti prisutnost žučnih kiselina na pogrešnom mjestu i potaknuti njihovo ispiranje. "Ima smisla imati nešto što detektira toksine i pomaže tijelu da ih se riješi", ističe Bannon. "Ali problem nastaje ako ga žučna kiselina uvijek pokreće, uzrokujući vrlo dramatične simptome."

Put prema novim terapijama

Iako su prethodne studije na životinjskim modelima ukazivale na vezu između INSL5 i proljeva, ovo je prvi put da je taj mehanizam potvrđen kod ljudi i povezan s konkretnim kliničkim stanjima. Sljedeći korak je razvoj terapija koje ciljaju INSL5. Zanimljivo je da je lijek protiv mučnine ondansetron, poznati blokator ovog hormona, već pokazao dobre rezultate u ublažavanju simptoma kod nekih pacijenata, što otvara nove mogućnosti za istraživanje.

"Ovo je bilo vrlo uzbudljivo otkriće jer nam je pokazalo da ovaj hormon može igrati veliku ulogu u simptomima ovog pogrešno shvaćenog stanja", zaključuje Bannon. "To je također značilo da bi nam to moglo omogućiti razvoj krvnog testa za pomoć u dijagnosticiranju proljeva uzrokovanog žučnim kiselinama ako su razine INSL5 visoke samo kod tih pojedinaca."