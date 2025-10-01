Renata Lovrinčević se snimala kraj Prometova busa, a onda joj se obratio vozač: "Rekao mi je da je znao...."

Splitska fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan na Instagramu je podijelila snimku s Prokurativa. Premda je prvotna namjera bila pokazati novu haljinu, u kadar je neočekivano ušao i vozač gradskog prijevoznika "Promet", koji je tako postao dio objave.

Naime, u trenutku snimanja na obližnjoj stanici nalazio se autobus, a vozač je kroz prozor u šali dobacio da bi ga, da je znao da će završiti na videu, prije toga oprao. Renati je kratki razgovor očito bio zabavan, pa je naglasila kako joj je upravo ta interakcija bila najdraži dio snimke.

"Najmanje je do haljine, najvažnije je ono što nosimo u sebi za druge. Vozač mi simpatično kaže da bi, da je znao da će bus biti sniman, ga oprao," napisala je uz objavljeni video.

