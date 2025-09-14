Renata Lovrinčević brutalno odgovorila hejterima. Zamjerili su joj poziranje u tangama

Renata Lovrinčević Buljan (49), kondicijska trenerica i majka bivšeg vratara Hajduka Borne Buljana (20), našla se u središtu rasprave na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila fotografije u kupaćem kostimu.

Objava je izazvala brojne reakcije, dok su je jedni pohvalili i podržali, drugi su je kritizirali zbog izgleda i načina poziranja.

Renata nije ostala dužna pa je odlučila reagirati putem Instagram storyja.

"Sramota za jednu majku da se tako snima? Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti, duša i srce su najvažniji. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe."