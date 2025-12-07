Regata Sveti Nikola za samce i dvojce u Komiži u punom jeku

Tradicionalna regata Sveti Nikola za samce i dvojce danas se održava u Komiži, povodom Dana zaštitnika pomoraca i putnika. Sudionici su se okupili na otočiću kako bi, u čast sv. Nikole, zaplovili staru barku i otisnuli se na more u najizazovniju regatu na Jadranu.

Jedriličari su startali u 10 sati, a jedreći kao samci, sudionici se natječu u ovoj atraktivnoj i zahtjevnoj regati koja svake godine privlači ljubitelje mora i tradicije.

Predsjednik regatnog odbora Damir Višić ukratko je predstavio detalje ovog izuzetno atraktivnog natjecanja.

„Imamo 19 prijavljenih posada, od Slovenije do Dubrovnika. Trebala je biti još jedna, ukupno 20, ali to je naš limit zbog broja vezova“, rekao je Višić. „Jedan sudionik jedri sam, a 12 posada su dvojnici, a start je točno u 10 sati. Prošle godine bilo je oblačno i padala je kišica, ali danas imamo lijep sunčan dan uz slabiju buru.“

Ruta regate proteže se preko Palagruže, Glavata, Stipanske, Ispride, Maslinice do Splita, ukupno oko 160 milja, a tramuntana bi trebala pomagati posadama sve do Glavata.

Višić je istaknuo kako se radi o posebnoj regati koja okuplja poznate jedriličare i zaljubljenike u more: „Ovo je već 23. ili 24. izdanje, krenulo je 2002. godine. Nije bilo svake godine zbog vremenskih uvjeta, ali danas smo sretni što možemo obići Palagružu.“

Među sudionicima ističe se i bivši skijaš Kostelić, koji se aktivno uključio u jedriličarski sport i, kako kaže Višić, „ima volje i dobro se bori, a divim mu se na tome“.

Što se tiče očekivanog vremena dolaska posada na cilj, Višić dodaje: „To će ovisiti o vremenskim uvjetima, ali očekujemo dolazak prije ponedjeljka.“

Atmosferu s regate donosi Siniša Vickov.