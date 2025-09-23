"Real Madrid" stiže u Dalmaciju! Dobro ste pročitali! Klub iz doline Neretve javlja da su otvorene prijave za treću grupu…

Zbog velikog interesa, organizatori nogometnog kampa Real Madrid Foundation na Jadranovu u Pločama otvorili su treću grupu za polaznike. Dvije prethodne grupe već su popunjene, a nova prilika namijenjena je djeci koja žele trenirati pod stručnim vodstvom službenih trenera najvećeg nogometnog kluba na svijetu.

Kamp će se održati od 22. do 26. lipnja 2026. godine na stadionu Jadranovo u Pločama. Polaznici će imati priliku nositi službenu opremu kluba te na kraju kampa ponijeti diplomu kao trajnu uspomenu. Posebna nagrada čeka najbolje polaznike – četiri do pet igrača iz svake grupe dobit će priliku otputovati s roditeljima u Madrid i doživjeti atmosferu koju su dosad gledali samo na televiziji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz NK Jadran Luka Ploče ističu da je ovo važan događaj za Jadranovo, Ploče i cijelu dolinu Neretve. Djeca dobivaju jedinstvenu priliku trenirati s vrhunskim stručnjacima, stjecati iskustvo i graditi nogometne vještine koje će im ostati za cijeli život.

Detaljnije informacije dostupne su na službenoj stranici kampa: www.frmclinicscroatia.com/ploce.