Razvode se Igor Kojić i 15 godina mlađa Sofija nakon samo pet mjeseci braka

Bivši nogometni golman Igor Kojić (37) i njegova supruga Sofija razvode se nakon samo pet mjeseci braka. Razlog su nepremostive razlike u karakterima i česti nesporazumi zbog kojih su posljednja dva mjeseca često imali sukobe, doznaje Kurir.

Prema riječima izvora bliskog paru, inicijativa za razvod došla je od Sofije. Ona je Igoru jasno rekla da želi razvod, a on se u početku nije slagao te je smatrao da trebaju pokušati još jednom i dati svojoj vezi novu priliku. No, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"U početku je između njih sve bilo kao iz bajke, činilo se kao prava ljubav na prvi pogled. Sofija je bila toliko zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala udati se za njega nakon kratkog zabavljanja. Igor je bio potpuno opčinjen Sofijom, spreman da joj podredi cijeli život i sve promijeni. Vjenčali su se u siječnju, na opće iznenađenje svojih obitelji, a prvih mjeseci živjeli su idilično, što smo mogli pratiti i po njihovim objavama na društvenim mrežama", otkrio je izvor za Kurir.

U dobrim su odnosima

Izvor dalje navodi kako je Sofija prije otprilike dvadesetak dana rekla Igoru da više ne želi živjeti zajedno. On je tada to nije mogao prihvatiti te ju je uvjeravao da razmisli i da će njihova ljubav prevladati krizu. No, kad je shvatio da se ona na društvenim mrežama ponaša kao slobodna djevojka, odlučio je i on staviti točku na njihov brak.

Posljednji put su se vidjeli prije dva tjedna, kada su razgovarali o razvodu, a trenutno su u korektnim odnosima. Dogovoreno je da se rastanu sporazumno, a ostaje još samo formalna procedura.

Podsjetimo, Sofija i Igor vješto su krili svoju vezu od očiju javnosti, pa je vijest o Igorovoj ženidbi mnoge šokirala. O Sofiji se malo zna i jedino je poznato da je iz Beograda te da je aktivna na društvenim mrežama.