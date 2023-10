RASPETLJAVA SE TRAKAVICA OKO UGRIZA POSKOKA; RAVNATELJ LUETIĆ TVRDI KAKO OTOK HVAR IMA SERUM Hvaranin Roić: "Dosta više, ovo nema veze sa mnom očito"

Kako smo ranije pisali, Hvaranina Roka Roića, penjača i IT poduzetnika prošloga petka, 27. listopada, ugrizao je poskok.

Prema njegovim riječima, nakon ugriza, uputio se na Hitnu pomoć u Jelsi u kojoj nisu imali serum. Dali su mu antibiotik i poslali ga na trajekt koji je krenuo nakon 15-ak minuta. Dolaskom na splitske Križine zatekla ga je vijest da ni tamo nemaju serum, nakon čega su ga uputili na Infektivni odjel na kojem je serum konačno pronađen.

"Smirio sam se i sjetio uputa: bez podvezivanja, bez kompresije, bez isisavanja i smiriti se. Popeo sam preostalih 10ak metara stijene i pješke došao do auta. Ruka je počela oticati, ali ne pretjerano pa sam odvozio 10 min makadama i 10 min ceste do hitne pomoći u Jelsi. Tamo nemaju serum, ali trajekt je išao za 15 minuta. Administrirali su mi antibiotik i otišao sam na trajekt, gdje me dočekao brat, koji me pratio dalje. Na trajektu je otrov počeo djelovati sistemski i imao sam nekontroliranu stolicu i povraćanje, doslovno sam cijeli put trajektom proveo u WC-u. Osim toga, snažne boli nije bilo, samo oticanje ruke. Također, osjećao sam se tjelesno i mentalno skroz ok, mogao hodati i potpuno normalno komunicirati.U Splitu još malo gubljenja vremena, jer na hitnoj u KBC Križine nemaju serum, nego na Infektivnom odjelu. Pronašao sam tu drugu zgradu, di me zaprimio stvarno izvanredan tim", napisao je Roić na svom Facebook profilu.

O navendenom slučaju kontaktirali smo dr. Lea Luetića, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu SDŽ koji nam je kratko kazao: "Poslat ću vam odgovor pismeno."

Između ostalog, demantira Roićevu izjavu o serumu.

"Zavod za hitnu medicinu SDŽ ima antiviperinum serum. Serumom su opskrbljene i dvije Ispostave HM na otoku Hvaru; ispostava HM Jelsa i Ispostava HM Hvar", napisao je u svom odgovoru Luetić, a kojega prenosimo u cijelosti.

Opet se oglasio i sam Roić

U utorak, 31. listopada oko 10 sati oglasio se opet i Roić koji je pohvalio i liječnike u Jelsi, i u Splitu. Naglasio je da je jako zadovoljan njegom koja mu je pružena nakon njegova nepromišljenog susreta s poskokom. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Daj da završimo više s ovim! Liječnici u Jelsi su odradili dobar posao, imao sam dobru kliničku sliku i išao sam u Split priseban. U Splitu su odradili još bolji posao, spasili mi zdravlje serumom i tretirali me odlično. Ovim novinarima NISAM DAVAO intervju. Dao sam samo prvu izjavu Indexu, koji je napisao korektan tekst s mojom autorizacijom. Svim drugim novinarima se nisam javljao i odbio komentirati. Ne znam kako to zakonski ide, ali prenijeli su tekst bez mog komentara, stavili moju sliku i insinuirali da se žalim na zdravstvenu njegu. Evo, da vam još jednom uskratim vašu priču o lošem zdravstvu - ja sam zadovoljan njegom koja mi je pružena nakon mog neprimišljenog susreta sa poskokom. Hvala liječnicima!!!!!! Stvarno ste naporni... Nadam se da će i ovo netko prenijeti, a liječnicima sve moje isprike što se ovo ovako razvuklo bez moje želje. Dosta više, ovo nema veze sa mnom očito...

Čuo sam se s liječnicom iz Jelse koja me zaprimila, zahvalio joj se još jednom na njezi.