Raskošnim koncertom u punoj dvorani, Teo Grčić postao novi ljubimac splitske publike

Proslavio je pet godina karijere

Slavljeničkim raskošnim koncertom u prepunoj dvorani Lora u Splitu, karizmatični domaći pjevač Teo Grčić proslavio je 5 godina svoje uzbudljive karijere i 37. rođendan. U društvu prijatelja, glazbenika, medijskih lica i kreme splitskog društvenog života dočekan je i ispraćen gromoglasnim aplauzom.

Uz Dušku Brčić Šušak i Kristiana Ordulja, frontmena grupe Boss, ponesene odličnom atmosferom s Teom su zapjevale i televizijska voditeljica HTV-a Uršula Tolj te voditeljica Radio Dalmacije Edita Lučić Jelić. Bio je to pravi splitski đir gdje se slavilo prijateljstvo i odala počast temeljima domaće pop glazbe što se moglo i očekivati budući da je upravo Teo prepoznat kao upečatljiv, moćan vokal, novi kantautor čistog pop izričaja spreman za velike koncertne prostore.

- Dragi, dobri ljudi, duboko dirnut vašom pažnjom, zahvaljujem za predivnu, najveću noć u mom životu. I ako mislite da ste bili samo podrška i publika na ovom koncertu, jedna uspomena - niste. Bili ste temeljem svakog mog budućeg koraka, magnetni pol koji se savršeno stopio s mojim, energija koja me lansirala u neku drugu sferu i duša koja je disala sa mnom, istaknuo je duboko dirnut pjevač na kraju koncerta ispraćen ovacijama publike.

teo grcic foto bogdan klaric 1
Teo Grčić dugo se pripremao za jednu veliku, tematski impozantnu priču koja je ovim emotivnim koncertom u Splitu tek krenula. Iako slovi za trenutno najpopularnijeg splitskog zabavljača, jasno pravi razliku između noćnih klubova, velikih pozornica i intimnih koncerata na kojima ogoljuje dušu i publici priušti jedan sasvim novi, kako glazbeni, tako i emotivni doživljaj. Na komplimente koji njegove nastupe i specifične izvedbe često uspoređuju s Massimom, skromno odmahuje rukom, ali drago mu je, neskriveno, da njegov umjetnički dojam uživa takvu percepciju. Njegove autorske pjesme i obrade po kojima je prepoznatljiv otvorile su mu širom velika vrata domaćeg tržišta.

U publici su dominirale žene svih generacija. Mnoge su potegnule čak i iz Zagreba jer o ovom se koncertu dugo pričalo. Splitska publika, poznata po svom šušuru i specifična koga doista voli, Teu je na ovom koncertu odala nesumnjivo priznanje kao novoj glazbenoj zvijezdi čije vrijeme tek dolazi.

