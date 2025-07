Rakitić ubacio u šestu brzinu: Dovodi Rebića i pojačanje iz Španjolske, ali i - sponzore?!

Tek što je objesio kopačke o klin i preuzeo funkciju tehničkog direktora, Ivan Rakitić ubacio je u šestu brzinu i već radi velike stvari za Hajduk. Iako je bio u Španjolskoj s obitelji, nije se prepuštao odmoru, nego je užario mobitel i riješio nekoliko poslova, a to je samo početak, prenose SN.

Nije tajna da su Ivica Ivušić i Adrion Pajaziti odlučili doći u Hajduk nakon što ih je nazvao Ivan Rakitić, a ovih dana privodi kraju još jedno pojačanje. Zvučno i intrigantno.

U stalnom je kontaktu s Antom Rebićem i, prema nekim informacijama, velike su šanse da će Rebić postati novi igrač Bijelih. Rakitić se u srijedu vratio u Split, planira sjesti s Rebićem i finiširati posao. S financijske strane, navodno problema ne bi trebalo biti, Rebić je slobodan, a naći će se model za njegov ugovor. Rakitić je uvjeren da je Rebić vrhunsko pojačanje, a nimalo se ne boji da će po bilo čemu biti problematičan kao što ga se etiketira. Rakitić i Rebić imaju jako dobar odnos još iz reprezentacije te od njega očekuje maksimalan profesionalizam. Rakitić je čovjek kojeg Rebić poštuje i vjeruje mu.

Tražio i u Španjolskoj

Dok je boravio u Španjolskoj, Rakitić nije radio samo telefonski. Na licu mjesta, posebice u Sevilli, bacio se u potragu za još pokojim igračem koji bi mogao pojačati Hajduk. Na radaru ima nekoliko nogometaša španjolskih klubova kojima je potrebna revitalizacija karijere, a zbog poznanstva s Rakitićem te njegove karizme i ugleda mogli bi prihvatiti izazov na Poljudu. Neće biti nikakvo iznenađenje ako neki igrač Seville ili nekog drugog španjolskog kluba sleti u Kaštel Štafilić. Rakitić angažirano radi na barem jednom pojačanju iz Španjolske, no imena kandidata zasad su samo u njegovoj glavi.

Goran Vučević prvi je operativac Hajduka, a Ivan Rakitić njegova desna ruka. Nakon završetka igračke karijere, Ivan počinje graditi novu. Poznanstvima koje ima, znanjem četiri svjetska jezika, autoritetom i poštovanjem kod igrača, što su Ivušić i Pajaziti i sami potvrdili, odlično je započeo i pokazao se velikim pojačanjem Hajduka u struci. Iako je Vučević rekao da ove sezone nema ciljeva, kako su krenuli, a pri tome posebno fokusiramo Rakitića jer je on legenda Vatrenih i novi u tom poslu, ne bi začudilo da nakon 20 godina trofej prvaka donesu u Split. Za to moraju još osnažiti ekipu, dalek je put, a Rebić bi mogao biti as na desetki. Mnogi su pokušavali vratiti titulu na Poljud, ali nitko nije imao znanje i snagu kao Vučević i Rakitić u tandemu.

Kontaktira i sa sponzorima

Kad bi Hajduk financijski bolje stajao, to bi išlo lakše, no Rakitić ne kontaktira samo s igračima nego i sa sponzorima, slaže priču sa svih strana.

Kraj karijere je objavio nedavno, oprostio se od nogometa kao igrač, ali iz njega nije otišao. Kazao nam je nedavno da se tek mora posložiti u novoj stvarnosti u kojoj više nije igrač, nema trenera i ne ide na treninge, nego je sada njegovo radno mjesto u uredu. No, krenuo je 200 na sat, da odmah pokaže kako i u nogometnom menadžmentu misli biti jednako uspješan kao što je bio na terenu.

Za uspjeh u tom poslu, kad klub ne može platiti koliko treba i dovesti etabliranu kvalitetu, nego naći rješenje među onima koji su zapeli u karijeri, jako je bitan nos za prepoznavanje igrača. Za Rakitića mnogi kažu da je jak u tome. Imat će to prilike pokazati. Sada u prijelaznom roku je dinamično i zanimljivo, inzistira se na transferima, u čemu, jasno, glavnu riječ ima Vučević, a Rakitić radi s njim, a kad dođe rujan, tek će onda Rakitić zapravo morati proći pravu prilagodbu na život nakon karijere nogometaša. I graditi svoju poslovnu mrežu kao tehnički direktor.