Rakitić riješava: Španjolac iz Saudijske Arabije dolazi u Hajduk?

Insajder Matteo Moretto piše da je Hajduk zainteresiran za 21-godišnjeg Španjolca Ikera Almenu, ofenzivca saudijskog Al Qadsiaha: "U posljednjim satima Hajduk Split uključio se u utrku za Almenu i uspio uvjeriti igrača koji već ima dogovor s hrvatskim klubom. Veliki posao odradio je Ivan Rakitić koji je dobio pristanak nogometaša. Almena je pristao na smanjenje plaće i nije imao nikakvih dvojbi oko izbora."

Hajduk pobijedio u jakoj konkurenciji

Moretto dodaje kako su Ikera Almenu tražili grčki Olympiakos, austrijski Sturm te švicarski Young Boys. Hajduk je u jakoj konkurenciji zahvaljujući Rakitiću uspio pobijediti. Almena je bio član Cornelle, Gave i Can Vidaleta do prelaska u juniore Girone prije tri godine.

Može igrati na više pozicija

U tom se klubu zadržao do kraja kolovoza 2024. kada ga je za pet milijuna eura otkupio saudijski Al Qadsiah. Almena za saudijski klub ima 22 nastupa i jednu asistenciju. Za Gironu je u tri nastupa upisao dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 1.3 milijuna eura, igra lijevom nogom, a primarno je desno krilo.

Može igrati i na lijevoj strani, a snalazi se i kao lijevi bek te kao srednji vezni. Podsjetimo, Hajduk je prošloga tjedna doveo dva Španjolca. Iz Almerije je stigao stoper Edgar Gonzalez, a iz Valencije zadnji vezni Hugo Guillamon, prenosi Index.