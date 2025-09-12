Rakitić otkrio za čim žali: ‘Zahvalan sam na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Želio sam igrati s njim...‘

Ivan Rakitić (37), bivši hrvatski reprezentativac, danas tehnički direktor Hajduka, u razgovoru za CBS Sports otkrio je čiji dres ima posebno mjesto u njegovoj kolekciji.

- Najdraža zamjena dresova bila mi je sa Zlatanom Ibrahimovićem kada sam igrao protiv njega u Ligi prvaka s Barcelonom - kaže Rakitić.

U karijeri je osvojio praktično sve što se osvojiti može, ali kako kaže, za nečim ipak žali...

- Uvijek govorim svim prijateljima kako sam zahvalan na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Prva je igranje u Serie A, a druga, želio sam igrati sa Zlatanom - dodao je.

Obrazložio je potom svoj izbor.

- Mislim da je on nešto posebno za nas igrače. Način kako ide naprijed, kao lav, kako sebe smatra najboljim... Mislim da se možeš poboljšati u puno stvari samo da si uz njega dan za danom. To je razlog zašto tako jako volim Zlatana i njegov dres ima posebno mjesto u mojoj kolekciji, prenose Sportske novosti.