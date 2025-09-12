Close Menu

Rakitić otkrio za čim žali: ‘Zahvalan sam na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Želio sam igrati s njim...‘

Mislim da je on nešto posebno za nas igrače. Način kako ide naprijed, kao lav, kako sebe smatra najboljim, kaže tehnički direktor Hajduka
rakitic

Ivan Rakitić (37), bivši hrvatski reprezentativac, danas tehnički direktor Hajduka, u razgovoru za CBS Sports otkrio je čiji dres ima posebno mjesto u njegovoj kolekciji.

- Najdraža zamjena dresova bila mi je sa Zlatanom Ibrahimovićem kada sam igrao protiv njega u Ligi prvaka s Barcelonom - kaže Rakitić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U karijeri je osvojio praktično sve što se osvojiti može, ali kako kaže, za nečim ipak žali...

- Uvijek govorim svim prijateljima kako sam zahvalan na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Prva je igranje u Serie A, a druga, želio sam igrati sa Zlatanom - dodao je.

Obrazložio je potom svoj izbor.

- Mislim da je on nešto posebno za nas igrače. Način kako ide naprijed, kao lav, kako sebe smatra najboljim... Mislim da se možeš poboljšati u puno stvari samo da si uz njega dan za danom. To je razlog zašto tako jako volim Zlatana i njegov dres ima posebno mjesto u mojoj kolekciji, prenose Sportske novosti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0