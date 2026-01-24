Rak debelog crijeva sve češće pogađa mlade ljude. Ovo su ključni simptomi

Rak debelog crijeva sve češće pogađa osobe mlađe od 50 godina, a broj smrtnih slučajeva u toj dobnoj skupini stručnjaci opisuju kao alarmantan. Iako se rak i dalje najčešće povezuje sa starijom populacijom, upravo se kod raka debelog crijeva bilježi zabrinjavajući porast među mlađima.

Prema podacima organizacije Cancer Research UK, više od 17.000 ljudi godišnje umire od raka crijeva, a znanstvenici već dulje upozoravaju na razloge rasta tih brojki.

Najčešći simptomi kod mlađih osoba su bolovi u trbuhu i prisutnost krvi u stolici, što su ujedno i najčešći rani znakovi bolesti u toj dobnoj skupini. Ostali simptomi uključuju promjene u pražnnjenju crijeva, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine i smanjen apetit. Rjeđe se javljaju umor, mučnina, povraćanje i rektalno krvarenje, a stručnjaci upozoravaju da se liječniku treba javiti ako se simptomi ponavljaju ili traju dulje vrijeme, prenosi LADbible.

Mogući čimbenici porasta su prehrana i način života

Epidemiologinja raka i suvoditeljica programa za rani rak pri Northwell Health u New Yorku, Christine Molmenti, istaknula je da se radi o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Naglasila je kako je rak debelog crijeva postao vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca mlađih od 50 godina te drugi najčešći uzrok kod žena iste dobi.

Stručnjaci kao moguće razloge porasta navode visoko prerađenu prehranu, manjak tjelesne aktivnosti, konzumaciju alkohola i pušenje. Dodatno, osobe koje boluju od upalnih bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, imaju povećan rizik od razvoja raka debelog crijeva.