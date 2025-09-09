Radovi na novoj crpnoj stanici Trstenik u punom su jeku

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin, na Trsteniku je u tijeku izgradnja nove crpne stanice – jednog od ključnih objekata u modernizaciji sustava odvodnje južnog dijela Splita.

Nova crpna stanica Trstenik bit će središnja točka za prikupljanje i usmjeravanje otpadnih voda iz okolnih kvartova. Otpadne vode sustavno će se preusmjeravati prema centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, gdje će biti obrađene na visokom biološkom stupnju pročišćavanja.

U okviru izgradnje crpne stanice Trstenik gradi se i novi tlačni cjevovod promjera 600 mm, u duljini od 1.030 metara, koji se postavlja se duž obale. Tlačni cjevovod prelazi u gravitacijski cjevovod promjera 800 mm, duljine 1.570 metara, te vodi ulicom Ivana Pavla II do kanalizacijske crpne stanice „Duilovo“.

Ovi cjevovodi omogućit će pouzdano i ekološki sigurno preusmjeravanje otpadnih voda prema sljedećim crpnim točkama i konačno do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

Jedan od važnijih segmenata zahvata na Trsteniku je i izgradnja novog podmorskog ispusta izvan uvale Trstenik. Ovaj ispust služit će isključivo za preljevne oborinske vode tijekom jakih kiša, a njegovim položajem izvan uvale spriječit će se ispuštanje u potok Trstenik. Duljina podmorskog ispusta je 400 m.

Izgradnja crpne stanice Trstenik provodi se u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ vrijednog 321.282.030,49 milijuna eura. Od tog iznosa, 68,01 % prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 31,29 % sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima te zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Pogledajte video i saznajte više o napretku radova na Trsteniku!