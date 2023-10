RADNIK ČISTOĆE DOŽIVIO RUŽNO ISKUSTVO "Krenuo sam ga upozoriti da je kontejner tek 10 metara dalje. Odgovorio mi je 'Daj, odj...'"

Splitska komunalna tvrtka Čistoća u nedjelju navečer je izvijestila o događaju koji se zbio na Spinutu.

"Prije nekoliko trenutaka zabilježili smo necivilizirano i neodgovorno ponašanje „građanina“ na Spinutu.

„Gospodin“ pored betonskog Alto koša za sitne otpatke kod adrese Rendićeva 13 odlaže (baca) kartonsku kutiju, a na upozorenje da su polupodzemni kontejneri za odlaganje takvog otpada udaljeni svega desetak metara i da je to koš za sitne otpatke, uzvraća riječima „daj, odj…“.

Ne znamo ima li Komunalno redarstvo među kaznama zabranu pristupa urbanoj sredini na određeno vrijeme, ali bi za ovakve „građane“ bila poželjna", objavili su iz Čistića na svojoj Facebook stranici.

Komentara nije nedostajalo:

"Ovde je stvar morala poštivat di se šta baca, a očigledno da je lik linčina... Uvik se sitin kad se jedan radnik Čistoće izdera na jednu ženu kako se baca/razvrstava otpad...",

"Niti gospodin, niti građanin, niti čovik. Parazit",

"U Kotaru Lučac je takvo ponašanje svakodnevno i ne postoji nikakav zakon koji bi to zabranio. Evo da ja hoću svaki dan bacat škovace, kućni otpad, u male zelene kante u parku nitko me za to nemoze kaznit",

"Grad je krcat takvih likova, pa i ne čudi da je škovaca na sve strane", samo su neki od komentara.

[NEODGOVORNO PONAŠANJE]Prije nekoliko trenutaka zabilježili smo necivilizirano i neodgovorno ponašanje „građanina“ na... Posted by Čistoća Split on Sunday, October 8, 2023