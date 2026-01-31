Radite li ovu čestu grešku? Jedna navika s tabletama može promijeniti djelovanje lijeka

Mnogi ljudi imaju poteškoća s gutanjem tableta, zbog čega često posežu za njihovim drobljenjem, rezanjem ili čak žvakanjem da bi si olakšali uzimanje lijeka. Iako se to može činiti kao bezazleno rješenje, takve navike ponekad mogu promijeniti način na koji lijek djeluje u tijelu, pa čak i smanjiti njegovu učinkovitost ili povećati rizik od nuspojava. Upravo zato važno je znati kada je takvo prilagođavanje sigurno, a kada ga treba izbjegavati.

Upozorenje je podijelila klinička farmaceutkinja Anum koja se na društvenim mrežama oglasila da bi podigla svijest o ozbiljnim problemima koji bi mogli biti uzrokovani ovom uobičajenom greškom. U edukativnom videu objavljenom na Instagramu, Anum je izdala upozorenje svima koji drobe ili otvaraju tablete prije uzimanja.

"Jeste li znali da drobljenje tableta ili otvaranje kapsula i samo uzimanje praška može biti opasno? Nisu sve tablete prikladne za drobljenje, a nisu sve kapsule prikladne za otvaranje. Neke imaju modificirano oslobađanje. Dakle, ako drobite ove tablete ili otvarate kapsule, mogli biste utjecati na profil oslobađanja lijeka, što znači da možda neće trajati tako dugo, a možete povećati rizik od nuspojava", objasnila je u videu. Dodala je da neke tablete imaju enterički premaz, piše Mirror.

@pharmacist.anum Crushing, cutting , opening capsules ect might seem like a simple fix if you are finding them difficult to take -but it can lead to some serious issues and can make medication less effective! If you are struggling with your medication always speak with your pharmacist or GP before altering the formulation of any of your medicines! For educational purposes only-NOT medical advice!

"To znači da može pomoći u zaštiti želuca od lijekova i zaštititi lijek od kiseline u želucu. Dakle, ne želite dirati ovaj omotač. A što je još zabrinjavajuće, neke tablete i kapsule mogu biti iritantne i štetne za vas ako ih se dodirne nakon što su zdrobljene", upozorila je stručnjakinja. Zato je pozvala ljude da se uvijek posavjetuju s liječnikom prije drobljenja ili rezanja bilo kojeg lijeka.

"Prije nego što uzmete stvar u svoje ruke, ako imate problema s gutanjem lijeka, razgovarajte sa svojim ljekarnikom ili liječnikom opće prakse o vašim mogućnostima", savjetovala je, prenosi Večernji list.

Ljekarnik vam može pomoći predložiti alternative. "To mogu biti tekućine ili manje tablete", objasnila je. Ljekarnica je ponovila poruku u opisu svog videa, ističući da ljudi mogu činiti više štete nego koristi kada misle da su pronašli jednostavno rješenje. "Drobljenje, rezanje ili otvaranje kapsula može se činiti kao jednostavno rješenje ako vam je teško progutati ih, ali to može dovesti do nekih ozbiljnih problema i smanjiti učinkovitost lijekova!", napisala je u opisu.

Iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva su također upozorili ljude da ne drobe tablete, otvaraju kapsule ili mijenjaju svoj lijek bez liječničkog savjeta. "Uzmite tablete s vodom, a neke tablete možete uzeti s drugim pićima ili hranom. Uvijek pročitajte uputu o lijeku. Lagano se nagnite naprijed kada gutate. Vježbajte gutanje s malim slatkišima ili komadićima kruha, a nakon nego vremena pokušajte s većim komadima jer gutanje postaje lakše", savjetovali su.