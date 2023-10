Rade Šerbedžija o kolegama iz Hollywooda: "Charlize Theron obožavala je moju janjetinu"

Hrvatski glumac s holivudskom karijerom, Rade Šerbedžija (77), gostovao je u emisiji 'Kod nas doma' i prisjetio se kako je glumicu Charlize Theron (48) očarao janjetinom.

Anegdota se dogodila kada su zajedno snimali film Mighty Joe Youn, 1997. i u to vrijeme privatno su se puno družili. Za slavnu glumicu imao je samo riječi hvale, opisao ju je kao divnu i dragu osobu.

- Tada sam se specijalizirao za pečenje janjetine s ražnja, kod mene u dvorištu. Imao sam veliko dvorište, i kod mene je dolazilo stotinu ljudi na druženje. Sve su to bila poznata imena. Charlize je obožavala moju janjetinu. Stvarno sam je dobro radio - prisjetio se glumac.

Janjetinu koja je oduševila Charlize, a vjerojatno i još neka holivudska lica, Rade je naučio spremati od djeda u Lici. Dok je živio u Hollywoodu, janjetinu je nabavljao s Novog Zelanda, piše 24 sata.

- I to je dobra janjetina s Novog Zelanda, kazao je Šerbedžija i dodao: 'Ja uvijek sam okrećem ražanj, a ne elektronika'.

Poznati specijalitet danas više ne sprema, jer se janjetine morao odreći zbog zdravlja. Ima previše kolesterola, objasnio je.

Šerbedžija je surađivao s mnogim slavnim glumcima, od Angeline Jolie, pa do Toma Cruisea (61). Legendarnog Ala Pacina upoznao je na dodjeli nagrada u Veneciji, a sada se prisjetio jedne anegdote.

Susret se dogodio 1997. kada je Rade unajmio kuću u Malibuu i jedan dan je krenuo surfati na dasci. No, jedan val ga je preokrenuo i udario je glavom o dno.

- To je bio strašan udarac, jedva sam isplivao, ali nisam mogao uopće dignuti ruku. Hitno su me odveli u bolnicu, završio sam sve preglede i u trenutku ušao je Al Pacino. Sjedio sam nekih pola sata i čekao nalaze. Nakon toga krenuo sam prema izlazu, ali je i Pacino, također krenuo van. Doslovno smo se pogledali licem u lice, a ja budala kažem njemu 'sjećaš li me se, on kaže' ne. Ja sam ga tada podsjetio da smo prije dvije godine primili nagradu u Veneciji. On je dobio nagradu za životno djelo, a ja sam dobio nagradu za najboljeg glumca na festivalu. I moj je film tada osvoji Veneciju. Nakon dodijele smo zajedno pili, zezali se i pričali - pričao je Šerbedžija.