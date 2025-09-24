Close Menu

Putovanje u svemir u Gradskom kotaru Gripe: djeca kroz likovnu radionicu istraživala galaksije

Djeca su uz pomoć raznih likovnih tehnika stvarala vlastite vizije svemira, oslikavajući planete, rakete i zvijezde. Radionicu je vodila Karmen Vrgoč
U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu održana je nova kreativna radionica Udruge Ana pod nazivom “Putovanje u svemir”. Djeca su uz pomoć raznih likovnih tehnika stvarala vlastite vizije svemira, oslikavajući planete, rakete i zvijezde. Radionicu je vodila Karmen Vrgoč.„Djeca su pustila mašti na volju te su uz pomoć uljanih pastela, tempera, vodenih boja i kolaža oslikala svemir onako kako ga oni zamišljaju. Njihova kreativnost nas je ponovno oduševila, a veselje i smijeh ispunili su prostor“, istaknula je Vrgoč.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, naglasila je da ovakvi susreti nadilaze samo crtanje i bojenje. „Radionice su način da djeca kroz igru razvijaju vještine, jačaju samopouzdanje i grade osjećaj zajedništva. Zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na podršci, kao i Gradu Splitu te Gradskom kotaru Gripe na prostoru koji nam omogućuje redovita okupljanja. Posebno hvala Karlu Pilku koji nam uvijek pomaže u organizaciji. Ta podrška omogućuje da radionice ostanu besplatne i otvorene za svu djecu“, poručila je.

Radionice Udruge Ana potiču maštu i kreativno izražavanje, razvijaju socijalne vještine i suradnju te povezuju obitelji i zajednicu. S početkom školske godine nude i pomoć djeci u razumijevanju školskog gradiva i pisanju zadaća, čime dodatno doprinose lokalnoj zajednici.

Radionice se u Gradskom kotaru Gripe održavaju svake srijede, a otvorene su za svu djecu zainteresiranu za kreativno druženje.

