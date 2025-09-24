Putovanje u svemir u Gradskom kotaru Gripe: djeca kroz likovnu radionicu istraživala galaksije

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, naglasila je da ovakvi susreti nadilaze samo crtanje i bojenje. „Radionice su način da djeca kroz igru razvijaju vještine, jačaju samopouzdanje i grade osjećaj zajedništva. Zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na podršci, kao i Gradu Splitu te Gradskom kotaru Gripe na prostoru koji nam omogućuje redovita okupljanja. Posebno hvala Karlu Pilku koji nam uvijek pomaže u organizaciji. Ta podrška omogućuje da radionice ostanu besplatne i otvorene za svu djecu“, poručila je.

Radionice Udruge Ana potiču maštu i kreativno izražavanje, razvijaju socijalne vještine i suradnju te povezuju obitelji i zajednicu. S početkom školske godine nude i pomoć djeci u razumijevanju školskog gradiva i pisanju zadaća, čime dodatno doprinose lokalnoj zajednici.

Radionice se u Gradskom kotaru Gripe održavaju svake srijede, a otvorene su za svu djecu zainteresiranu za kreativno druženje.