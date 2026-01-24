Putovanja na bolovanju više ne prolaze, ova zemlja uvodi strože kontrole

Nakon što je u javnost dospjelo nekoliko slučajeva putovanja u inozemstvo za vrijeme bolovanja (između ostalog, i u Hrvatsku), Austrijski fond za zdravstveno osiguranje (ÖGK) najavljuje strože mjere.

Zdravstveni fond će ubuduće preciznije kontrolirati je li promjena mjesta boravka medicinski opravdana ili se zapravo radi o godišnjem odmoru, prenosi Index.

Strože kontrole i izmjene pravilnika

"Bolovanje nije godišnji odmor", poručuju iz ÖGK-a. Naglašavaju kako nije presudan sam boravak u drugom mjestu, već medicinska procjena. Kod svih bolesti, uključujući i burnout (sindrom izgaranja), provjeravat će se podržava li promjena mjesta boravka oporavak ili predstavlja dodatno opterećenje, pri čemu je mjerodavna procjena nadležnog liječnika.

Glavni direktor ÖGK-a Bernhard Wurzer objasnio je: "O takvim smo slučajevima nedavno intenzivno interno raspravljali." Kao posljedica toga, medicinska služba ÖGK-a od sada će provoditi strože kontrole podnesenih zahtjeva za boravak u inozemstvu tijekom bolovanja. Naložena je i hitna izrada izmjena pravilnika o bolovanju, koji će se predati samoupravi na odlučivanje. Za Wurzera je situacija jasna: "Boravak u inozemstvu ili čak godišnji odmor tijekom bolovanja ne dolaze u obzir."

Slučajevi koji su potaknuli raspravu

Pozadina rasprave su brojni slučajevi koji su nedavno izazvali diskusije. Mediji su izvijestili o slučaju medicinske sestre koja je tijekom dugotrajnog bolovanja otputovala u Južnu Afriku. To putovanje rezervirala je kao godišnji odmor još prije nego što se razboljela.

Također se spominje i pacijent s burnoutom koji je tijekom bolovanja proveo dva tjedna u Hrvatskoj. Thomas P. (65), čije je ime redakcija promijenila, za promjenu mjesta boravka prethodno je zatražio i dobio odobrenje. Prema ÖGK-u, radi se o medicinskim odlukama u pojedinačnim slučajevima, koje će se ubuduće još detaljnije provjeravati.

Upravo takve situacije potaknule su ÖGK na preciziranje dosadašnjih propisa. Cilj je izbjeći nesporazume i jasno definirati granicu između terapijski korisne promjene mjesta boravka i odlaska na godišnji odmor. Činjenica je da će kontrole od sada biti strože, a o tome hoće li i u kojem obliku pravilnik o bolovanju biti izmijenjen, odlučit će Glavna skupština ÖGK-a, kako je i predviđeno zakonom.