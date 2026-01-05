Putnički katamaran na putu prema Dugom otoku doživio manju pomorsku nezgodu: "Putnici su sigurno iskrcani"

Nakon dojave o oštećenju katamarana TP Linea nastalom u Malom Ždrelcu, s tvrtkom smo provjerili što se zbilja dogodilo.

Iz TP - linea su za Morski HR potvrdili kako je 3. siječnja zaista došlo do pomorske nezgode i objasnili što se dogodilo.

"Dana 3. siječnja došlo do manje pomorske nezgode prilikom prolaska brzog putničkog katamarana HSC Arta kroz prolaz Mali Ždrelac, kada je katamaran trupom dodirnuo plutajuću signalizacijsku oznaku. Oštećenje na plovilu je minimalno i nalazi se na približno jedan metar iznad vodene linije, te to nikako nije utjecalo na sigurnost plovidbe niti na pogonske i sigurnosne sustave broda", odgovaraju iz TP Line - a.

O događaju su odmah obaviještene nadležne službe LK i HRB‐a, a katamaran je iskrcao putnike na Dugom Otoku, te je bez putnika i uz poštivanje svih sigurnosnih propisa, nastavio plovidbu prema Zadru, potvrdili su iz tvrtke TP Line.

Održavanje brzobrodske linije 9406 je iste večeri preuzeo katamaran HSC Jazine, sistership iz TP Line flote. HSC Arta je trenutno van službe i obavit će potrebni popravak na oplati, nakon čega se očekuje povratak na liniju.