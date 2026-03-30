Puna dvorana hrvača. U Splitu održano prvenstvo regije koje je izazvalo veliko zanimanje.

Dana 28. ožujka 2026. u polivalentnoj dvorani ŠC "Bazeni Poljud" održano je HRVAČKO POJEDINAČNO REGIONALNO PRVENSTVO JADRANSKE REGIJE U 2026. GODINI. Na natjecanju je nastupilo 193 natjecatelja iz 11 klubova od Istre do Dubrovnika.

Regionalno natjecanje je službeno natjecanje predviđeno Kalendarom natjecanja Hrvatskog hrvačkog saveza u svrhu podjednakog razvoja hrvanja u svim dijelovima Republike Hrvatske.

Najbolji mladi hrvači u uzrastima U-13 i U-15 biti će okupljeni u regionalnu reprezentaciju s ciljem organizacije zajedničkih treninga i sudjelovanja na natjecanjima prikladnim njihovoj razini hrvanja, a sve u svrhu njihovog daljnjeg razvoja. U svakoj kategoriji proglašeni su najuspješniji klubovi dok je najuspješniji klub natjecanja sa osvojenih 599 bodova i osvojene 43 medalje bio je hrvački klub Split.

Govore dobrodošlice na ceremoniji otvaranja održali su Igor Maretić iz Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita koji je ujedno i proglasio natjecanje otvorenim, te gospodin Andrija Čaljkušić, predsjednik Zajednice športskih saveza i udruga splitsko dalmatinske županije. Ceremoniju otvaranja uveličale su i članice Cheerleading kluba „Noa“ koje su svojim nastupom zapalili atmosferu u dvorani.

Tribine dvorane na bazenima Poljud bile su ispunjene do posljednjeg mjesta. Ovaj turnir dokaz je rasta popularnosti hrvanja u našoj regiji i potvrda kvalitetnog rada klubova. Među natjecateljima bio je i nemali broj državnih prvaka koji su ponikli iz Jadranske regije. Podršku organizaciji natjecanja pružili su Grad Split, Turistička zajednica SD županije, Naval- ing d.o.o., Tromont d.o.o., Petrokamen d.o.o., DP namještaj j.d.o.o., OTP banka, Konoba Gurman, Restaurant Twist i Udruga Planina.