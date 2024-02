PULJAK U NU2 "HDZ je uništio nade mladih. Osuđeni su za kriminal, pljačku države i naših novaca"

Gost emisije Nedjeljom u 2, bio je splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Zašto njegova stranka plaća Splićanima autobuse da prosvjeduju u Zagrebu? Može li ljevica ujedinjena na izbore, te jesu li najveći problemi u državi sudstvo i Ivan Turudić ili možda ima i drugih problema, neka su od pitanja o kojima je govorio.

Komentari premijera Andreja Plenkovića na jučerašnji prosvjed su bili da se ovdje radi o proruskom skupu, Puljak se i sam zapitao zašto on to govori, ali kako kaže, primijetio je da je bio malo nervozniji nego inače, možda je očekivao manje od ovog skupa pa ga je to iznenadilo, piše HRT.

- Ovo što se jučer dogodilo pokazalo je potencijal u društvu za promjene i nadam se da ćemo to iskoristiti. Zašto je premijer nazvao prosvjednike da su prorusi, stvarno mi nije jasno, kazao je.

Dodaje kako smatra da je režim Vladimira Putina autokratski i o njemu misli sve najgore.

- Napali su jednu zemlju potpuno neopravdano i ovo ubojstvo Alekseja Navaljnog o tome mislim sve najgore i nadam se da će Ukrajina pobijediti Rusiju, jer ovo je veliki problem koji bi mogao destabilizirati Europu i svijet, govori.

Na pitanje smatra li se članom radikalne ljevice, Puljak je istaknuo kako on nije radikala ni u kojem smislu, da se smatra čovjekom dokaza i analiza.

- Mi svi koji smo bili na prosvjedu smo radikalni u tome da želimo radikalno promijeniti Hrvatsku, a to se jedino može dogoditi bez HDZ-a, naglasio je Puljak.

Osvrnuo se na to što je HDZ napravio Hrvatskoj.

- Oni su uništili nadu mladih da Hrvatska jednog dana može biti bolja, uveli su klijentelizam, korupciju i kriminal. Tu ne mislim na pojedince već HDZ kao organizaciju koja je pravomoćno osuđena za kriminal i zločinačko udruživanje za pljačku države i naših novaca, kazao je.